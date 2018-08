Koliko ste puta ispalili zbog komodnih turista na Jadranskoj magistrali koji voze puževom brzinom kako bi mogli uživati u panorami? Vi ispaljujete, trubite, pjenite se, iza vas se stvara kolona, sunce prži, a on gušta i što ga briga, čovjek je na godišnjem...



Ako se nikad niste našli u ovakvoj situaciji - najprije: blago vam se - pogledajte video koji zorno prikazuje što se događa kad se na onoj našoj jadnoj, skučenoj magistrali nađe ljubitelj lijepog pogleda, kojega uz to baš ni najmanje ne zanima hoće li to njegovo razgledavanje nekom drugom pokvariti putovanje.



Snimka, nastala na Vruji, objavljena je na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode uz komentar: 'Poraduješ se praznoj cesti, kad ono ispred tebe Talijan koji poželi uživati u pogledu s vidilice. Ljudi iza koče, napravila se već kolona, ali bitno da je on prešao na drugu stranu (preko pune crte naravno)'.