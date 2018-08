Grad koji se užasava zalaska sunca i glazbe iz noćnih klubova

Sandra Afrika ima nešto slično s avionom. Uz pomoć super-zvučnika proizvodi buku kao mlažnjak, s jednom razlikom - avion poleti ili sleti, pa nastupi razdoblje mira, a Sandra Afrika praši do jutarnjih sati

Ukucate li na Googleu "Makarska-grad cajki", na ekranu će vam se pojaviti nemali broj tekstova, kao i forumskih rasprava. Upišete li, pak, pojam "Makarska+buka", pretraživač će ih naći na podosta stranica.



Zanimljivo, Makarsku i buku kao ključne smo pojmove našli i u stručnom časopisu Građevinar gdje pojam buke građanima, kojima su brojke apstrakcija, stručnjak približava baš kroz slučaj iz Makarske.



Navode tako kako je ispod jednog zvučnika makarske diskoteke izmjerena buka od 102 decibela, što je približno buci koju, sa 120 decibela, proizvodi mlažnjak pri polijetanju ili slijetanju.



Sandra Afrika ima nešto slično s avionom. Uz pomoć super-zvučnika proizvodi buku kao mlažnjak, s jednom razlikom - avion poleti ili sleti, pa nastupi razdoblje mira, a Sandra Afrika praši do jutarnjih sati. I sluša je dobar dio građana, iako neki smatraju da se o ukusima ne raspravlja. Tako, primjerice, smatra gradonačelnik Jure Brkan.



Upitan na sjednici Gradskog vijeća od vijećnice Hloverke Novak-Srzić "što ćete poduzeti sa zavijanjem iz Petra Pana", odvraća kako ne ulazi u to "tko svira, kako svira, gdje svira".



- Noćni život postoji od 15. srpnja do 15. kolovoza, oni dovode koga dovode i što ćemo mi? Ugasiti u ponoć? Možemo i to, ali moja samostalna odluka to neće biti. Takvu će odluku morati donijeti Vijeće - dodaje Brkan.



Gradonačelnik smatra da glazba koja se, kako smo vidjeli, koristi kao školski pojam za nepodnošljivu buku, može "prašiti" do dva sata ujutro. Nije rekao da građani i njihovi turisti željni noćnog odmora kupe čepiće za uši, ali tako bi se nekako moglo zaključiti.



A možda nije rekao i jer zna da grad s 30 tisuća ljetnih ljudi nema dežurnu ljekarnu. No, to je druga tema.



Uglavnom, do dva sata buka se tolerira, poslije dva, barem službeno, ne. No, tko će utvrditi dozvoljenu buku, koja bi u noćnim satima trebala iznositi daleko manje? Gradonačelnik kaže sanitarna inspekcija.



- Sanitarna kontrolira kada su decibeli upitni - objašnjava Brkan.



Svi građani koji nisu mogli spavati za nastupa Sandre Afrike vjerojatno bi s lakoćom zaspali da im je podastrt dokaz koji kaže kako su decibeli skroz u redu. Ali nisu, pa možemo samo zaključiti da su "party-breakeri".



Ironiju na stranu, Grad je rekao što misli, a mi smo željeli doznati što misle novi voditelji prozvanog "Petra Pana". Upit je poslan na Facebook profil još u srijedu, budući da nam se na istaknuti telefonski broj ni nakon opetovanih poziva nitko nije javljao. Ali, nismo dobili odgovor.



Premda je odgovor dao sam Grad, pa voditeljima "Petra Pana", diskoteke koja nosi naziv dječaka koji ne želi odrasti, nije za zamjeriti. Stoga građanima preostaje samo proučiti program narednih dana i procijeniti isplati li im se uzeti apartman u Podbiokovlju za vrijeme nastupa Ace Lukasa ili Željka Samardžića. Ili će uzeti slobodan dan i pridružiti se koncertu.