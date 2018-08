Nitko nije kriv!? Tri ministarstva i komunalci prebacuju odgovornost, a čovjeku i njegovoj obitelji već tri godine fekalije cure u dvorište!

Svi "peru" ruke od problema, osim splitskog "Vodovoda i kanalizacije" koji u roku 24 sata mogu izići na teren i zatvoriti dotok pitke vode, a time i onemogućiti punjenje problematične septičke jame, no njima za to treba rješenje nadležnih

U Hrvatskoj nitko nije ni za šta odgovoran. Sve vas institucije uvijek "prebace" na neku drugu, koja je po njima nadležna, jer oni – nisu. Pa tako i za slučaj sa propusnom septičkom jamom u Okrugu Gornjem, koja već tri godine ugrožava zdravlje ljudi i okoliš susjedne obitelji, nitko nije odgovoran.



Ni komunalni redar, ni sanitarna inspekcija, ni nadležni iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ni iz Ministarstva zdravstva, pa ni iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Svi oni "peru" ruke od problema, upućujući nas nanovo na – one druge. Osim splitskog "Vodovoda i kanalizacije" koji u roku 24 sata mogu izići na teren i zatvoriti dotok pitke vode, a time i onemogućiti punjenje problematične septičke jame, no njima za to treba rješenje nadležnih.

A nadležan nije nitko!



Krenut ćemo redom – na adresi Put Planikovice IV broj 16 već tri godine iz susjedne septičke jame stvara se "potočić" sa fekalnom vodom, koja se u dnu dvorišta pretvara u mirišljavi "bazen". Kako prijeti opasnost od zaraze, budući da su u kući četiri apartmana plus vlasnički stan gdje borave i djeca, Tomislav K. je sve prijavljivao institucijama. Pa su mu komunalni redari Općine Okrug tek odgovorili kako to nije njihova, već nadležnost sanitarne inspekcije. Nakon mnogih molbi, upita, zahtjeva, pritužbi, djelatnici sanitarne inspekcije su izišli na teren, utvrdili kako iz septičke jame zgrade na adresi Put Planikovice II, broj 6, fekalne vode se slijevaju do susjedne parcele, niz zid, tik uz ulazna vrata kuće, odnosno tri metra od prozora spavaće sobe.



Njihovo rješenje bilo je samo u vidu upozorenja stanarima Put Planikovice II, broj 6, kako se septička jama treba redovito prazniti. No budući da u zgradi ima osam stanova, od čega su četiri vlasništvo stranaca, a zgrada nema ni stanoupravitelja koji je Zakonom obvezan, pražnjenje jame nije urodilo plodom.



Pa je očajni i uporni Tomislav K., zbog smrada i direktne prijetnje zarazom, uspio na izvid dovesti vodopravnu inspekciju koja je napokon ustvrdila stvarni problem - jama je propusna!



Zbog takvog stanja jedino rješenje je zatvaranje jame, pa se vraćamo na početak naše priče, našeg kruga i šetnje od institucije do institucije. Prvo – sanitarna inspekcija i telefonsko pojašnjenje djelatnice kako trebamo "mailati" upit glasnogovorniku Ministarstvu zdravstva, koji je jedini nadležan za odgovore prema javnosti. I kako su svi "umreženi" te ćemo brzo dobiti odgovor. To "brzo" bilo je nakon pet dana s pojašnjenjem: "Svim nadzorima sanitarnog inspektora utvrđeno je da nema kršenja odredbi članka 42. Zakona o sanitarnoj inspekciji".



A septička jama i dalje teče i stvara "bazen" u susjednom dvorištu, opasnom za zdravlje...



Na naše inzistiranje – tko može naložiti zatvaranje propusne jame – uz sve navedene članke Zakona, samo su nas uputili dalje, na adresu Vodopravne inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Njihov odgovor stiže za jedan dan ali i on glasi – nije naša nadležnost zatvoriti propusnu septičku jamu, upućujući nas na građevinskog inspektora. Valjda okoliš ne treba štititi od – fekalija...



Slijedi novi upit trećem Ministarstvu, i to graditeljstva i prostornog uređenja, na čiji odgovor čekamo šest dana, no upućena nam je isprika zbog čekanja. Ali odgovor opet isti – imaju sva saznanja, sve prijave, no navedeno nije u nadležnosti građevinske inspekcije, te nam predlažu adresu komunalnog redara, budući da su oni odgovorni za septičke jame zapremnine do 27 metara kubnih. To je onaj komunalni redar s početka priče, čija nadležnost također nije.



Krug institucija smo zatvorili, fekalije iz susjedove septičke jame su i dalje u dvorištu Tomislava K., kojem ugrožavaju ne samo zdravlje i njegovih gostiju i obitelji, već i egzistenciju.



No ljeto je pri kraju, pa valjda više ta "govna" neće teći, nadaju se svi. Redom sve institucije koje plaćamo da nama budu na usluzi, da zaštite naše zdravlje, naš okoliš, naše živote.

Ipak se jedno zna, odgovoran nije nitko...