Grandiozna gusarska bitka u omiškoj luci!

Najveći ljetni događaj na Omiškoj rivijeri, gdje skoro 10.000 posjetitelja uživa u rekonstrukciji bitke između Mlečana i hrabrih omiških gusara, ni u svom dvanaestom izdanju nije razočarala okupljene. Radi se o dvodnevnoj manifestaciji "Gusarska bitka" čiji je finalni događaj u subotu navečer u omiškoj Gradskoj luci, opet okupio brojne znatiželjnike koje se organizatori na tren vratili u prošlost.

- Uh, ovo je veličanstveno. Svi su odjeveni kao pravi gusari, a još kada su pod okriljem mraka u luku uplovili jedrenjaci. Mletački kako su nam rekli, zar ne? Pa kada su na njih navalili i skočili gusari sa onih malih brodica... Baš je veličanstveno – u glas nam prepričavaju manifestaciju koju su oduševljeno pratile Mia i Petra, studentice iz Zagreba na ljetovanju u Mimicama, očarane morskom i to povijesnom bitkom, koja se vodila pred njima.

I one, kao i cijela publika, a tu je bilo i domaćeg "svita" no još više turista, stranaca, uživale su u rekonstrukciji borbe koja se u 13. stoljeću vodila između omiškog vladara kneza Malduka Kačića i Mlečana. Spretni i hitri Omišani na svojim brzim brodovima sagittama, pobijedili su Mlečane iako su ovi imali i brojniju posadu i veće jedrenjake. No hrabrost domicilnih gusara koji su "carevali" ušćem Cetine, ali i morskim akvatorijem, opet je došla do izražaja i bez većih problema svladali su ljude mletačkog zapovjednika Akoncija koji im je ubuduće morao prolaz i plovidbu Bračkim kanalom plaćati u - zlatnim dukatima.

- Uspjeli smo i ove godine izvesti rekonstrukciju same bitke, ali i s ponosom pokazati povijesne postojbe koji tijekom svečane povorke središnjom gradskom ulicom oduševe sve. I budu glavni motiv fotografija sa ljetovanja svim turistima – zadovoljan je učinjenim, kao i odličnim reakcijama publike Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Omišanin rodom, pa je od samog početka uključen u organizaciju koju "potpisuje" Kulturno-povijesna udruga "Omiški gusari".

Radile su kubure

Jer osim posade dva jedrenjaka, u bitci sudjeluje puno manjih drvenih brodova, od gajeta, leuta gdje je onaj i naše "Slobodne Dalmacije", do galija, sve sa preko stotinjak, maskiranih i naoružanih sudionika. Svi oni se užive u ulogu domicilnih gusara ili napadača Mlečana, prigodno odjeveni ali i naoružani kuburama, sabljama, noževima, pa je bilo i padanja u more, a sve je okončano porazom Mlečana, jer na omiškoj stini se oduvijek vijorila zastava pobjednika.

Cijeli mul u Gradskoj luci, odzvanjao je pucnjevima iz kubura, ali i usklicima "junaka" prezentirajući kako se to nekada branilo svoje i to prije osam stoljeća.

- Njegujemo ovu tradiciju koju su svi prepoznali i podržali, a sve temeljno na povijesnim činjenicama – ističe poteštat grada na ušću Cetine Ivo Tomasović, već razmišljajući kako će se organizirati i ona 13. Gusarska bitka 2019. godine.

Naime, u jesen će startati radovi na proširenju Gradske luke, pa će se možda dogodine tražiti neka druga pozicija za ovu svima zanimljivu morsku bitku.

Još da je bilo nešto više rasvjete, reflektor koji bi "pratio" snopom svjetla detalje borbe na moru, te malo više režiserske dinamičnosti, bio bi to onda pravi spektakl od povratka u prošlost. Ovako je sve "palo" na glumca Darka Janeša, koji je u ulozi naratora publici vrhunski dočaravao bitku.



Zabava i za djecu

Organizatori su se pobrinuli i za zabavu za djecu pa je uoči središnje bitke, održan i "Dan malih gusara", u sklopu kojega su mališani uživali u gusarskim sportskim igrama, a imali su priliku upoznati i "prave" gusare. Ujedno su Kliški uskoci podučavali sve zainteresirane gađanju mete pomoću luka i strijele, a za zabavu je bio zadužen Trio gušt koji je imao koncert na Toreti.

Uoči subotnje bitke, u svečanoj povorci su bile povijesne postrojbe: Kliški uskoci, Kumpanjija iz Blata na otoku Korčuli, pa Dubrovački trombunjera i Poljičani iz Društva Sv. Jure Priko. "Omišku stinu" otpjevala je klapa Pokornik iz Ostrvice, a "U boj" klapa Pasika iz Kostanja, dok je nakon uprizorenja morskog okršaja, slijedio koncert i to Zlatka Pejakovića.