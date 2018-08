Vrije u trogirskom škveru: radnicima kasne plaće, spremni su na štrajk; 'Bit će očito vruća jesen'

Nakon Uljanika, kojemu zbog neisplate plaća prijeti štrajk, još jedno brodogradilište u vlasništvu poduzetnika Danka Končara ima sličnih problema.



I u Brodotrogiru je, naime, plaća za srpanj prema kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena do 15. kolovoza, no to se nije dogodilo, a ako uskoro ne bude na računu radnika, i u Trogiru se može nakon mirenja očekivati štrajk malo manje od 800 radnika, piše novac.hr.



Ipak, u tamošnjem sindikatu uvjereni su kako će plaća ovaj tjedan ipak biti isplaćena jer ovo nije prvi put da Brodotrogir kasni s isplatom.



- Da, istina je, plaća nam kasni, a obećali su je isplatiti do 20. kolovoza (danas op.a.). Ako ne bude ispunjeno obećanje, slijedi mirenje i štrajk koji se može legalno organizirati. Uprava nam je rekla da će plaća biti isplaćena, mislim da tu ima istine jer je i dosad kasnila pet dana, ali sve ćemo doznati u ponedjeljak - kaže Andro Belas, glavni sindikalni povjerenik u Brodotrogiru.



Radnici optimisti



Glavni sindikalac trogirskog škvera ipak je optimist jer kaže da je Uprava i dosad poštivala krajnje rokove, odnosno pet dana nakon definiranog datuma u kolektivnom ugovoru, te se nada da će tako biti i ovaj put. A i Uprava, kaže, zna da bi radnici bili prisiljeni na štrajk kada bi plaća kasnila dulje od pet-šest dana.



Brodotrogir, kao i Uljanik koji je prije pet godina preuzeo Danko Končar, ima problema s likvidnošću još od početka godine, tvrdi sindikalist jer im se i stimulativni dio plaće umanjio zbog štednje. Proces restrukturiranja trogirskog škvera je završio, ali i dalje muku muče s pronalaskom kapitala.



Prema riječima glavnog sindikalista, Brodotrogir nema dovoljno unosnih poslova koji bi donosili prihode, a i projekti koji se planiraju stoje jer im nitko ne želi dati kredit. Tako su planirali graditi kruzer koji bi zaposlio radnike u škveru i unatoč državnom jamstvu od 32 milijuna eura, nitko im ne želi dati kredit.



- Još uvijek tražimo načine i mogućnosti da budemo optimalno društvo. S jedne strane Uprava kaže da ima viška radnika, što je vjerojatno točno, ali s druge strane nama nedostaje kvalitetnog kadra, a najvažnije, nedostaje nam poslova. To je najveći problem.



U knjizi narudžbi imamo tri-četiri broda, ali to su mala plovila od 20-30 metara i to neće zaposliti radnike. Situacija nije sjajna, ali kao i mnogo puta dosad optimist sam i vjerujem da ćemo se uspjeti izvući i nastaviti djelatnost koju obavljamo - kaže Belas te dodaje kako mu pozicija koju obnaša ne dopušta da bude pesimist.



Brodotrogir je, kaže sindikalist, prošlu godinu iskazao manju dobit, ali od početka ove godine imaju lošu likvidnost; kasne plaće, ne plaćaju se na vrijeme dobavljači i kooperanti, materijalna prava iz kolektivnog ugovora, poput jubilarnih nagrada za razdoblje do rujna 2017., nisu ispoštovana, stimulativni dio plaće je smanjen, najavljuju se otkazi uz otpremnine ili premještaji u druga brodogradilišta.



- Ne možemo biti zadovoljni, ali trudimo se da nekako zajednički pokušamo to riješiti. I Uprava i radnici moraju biti posvećeni cilju da nastavimo proizvoditi brodove, jer jedni bez drugih ne možemo. Bit će očito vruća jesen, a hoće li se situacija zaoštravati, ovisit će o tome hoće li se plaće isplaćivati na vrijeme. Nadam se da će se ugovaranjem novih poslova, kada se stabilizira tržište i kada se uspiju naplatiti potraživanja, situacija poboljšati - kaže Andro Belas.



Ivana Mitar, iz Odnosa s javnošću Brodotrogira, jučer je za Jutarnji list poručila kako se nada da će plaće biti isplaćene uskoro.



Traže rješenje



- Točno je da je došlo do kraćeg kašnjenja plaća, i to uslijed činjenica da naručitelj broda koji je nedavno isporučen nije na vrijeme platio obveze prema Brodotrogiru. Unatoč tome, Uprava kompanije u najkraćem će roku pronaći rješenje - poručuju iz Brodotrogira.



Za isplatu plaća radnicima Brodotrogiru treba mjesečno nešto manje od 10 milijuna kuna. Država je od ulaska Danka Končara u Brodotrogir prije pet godina isplatila 380 milijuna kuna potpore, no prema pravilima Europske komisije, u narednih deset godina ne smije davati nove subvencije.



Radnici Brodotrogira i u ožujku ove godine planirali su pokrenuti štrajk zbog neisplate plaće, koja je kasnila šest dana, no budući da je plaća nakon toga sjela, nije došlo do štrajka: tada su iz Uprave pojasnili kako je razlog kašnjenja u isplati plaće bilo naručiteljevo kašnjenje s plaćanjem, a da Brodotrogir nije kasnio s radovima. Isto se dogodilo i sada.



Sve manji prihodi



Inače, prije samo mjesec dana u Brodotrogiru je porinut ledolomac za prijevoz kondenzata veličine 167 metara za grčkog naručitelja i upravo se od njih očekuje isplata. To je jedini takav tanker u Europi, a Brodotrogir je prvi put izgradio brodolomac i prvi put pramčano porinuo brod.



Tada je Danko Končar podsjetio da je prošlo pet godina od preuzimanja škvera i da sada razmišlja da Brodotrogir nađe sinergiju s Uljanikom, ali i finskim Arctechom i još nekim europskim brodogradilištem.



Prema izračunu Instituta za javne financije, Hrvatska je od 1992. do 2015. na restrukturiranje i sanaciju brodogradilišta potrošila oko 30 milijardi kuna, najviše na spašavanje Brodosplita - oko 11 milijardi kuna, a slijede 3. maj (8,5 milijardi kuna), Uljanik (4,4 milijarde kuna), Brodotrogir (4,3 milijarde kuna) i Kraljevica (1,9 milijardi kuna).



3. maj, Brodosplit i Brodotrogir ove godine su završili proces restrukturiranja, što znači da u idućih 10 godina ne smiju primati izravnu državnu pomoć.



Brodotrogir zadnje dvije godine posluje bez državnih potpora, ali trendovi nisu dobri. Prihodi su im sve manji, pa su tako prošle godine uprihodili tek 90,1 milijuna kuna, što je pad od 35 posto u odnosu na godinu ranije, a u dvije godine su se prihodi prepolovili.