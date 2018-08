Veliki skandal u Supetru oko mjesta za parkiranje: invalidima se naplaćuju njihova jasno ucrtana mjesta?!

Verbalan rat riječima i priopćenjima između Inicijative za pristupačni Split i grada Supetra kulminirao je ovih dana kada je Inicijativa objavila priopćenje za medije pod nazivom "Supetre, srami se".



Inicijativa proziva gradsku vlast i ostale nadležne službe za nebrigu prema invalidima te nepoštovanje zakonskih propisa koji reguliraju to osjetljivo područje, a sve u svezi parkirnih mjesta.



Oni tvrde kako se u gradu Supetru na parkiralištu kod trajektnog pristaništa osobama s invaliditetom, unatoč upozorenjima, nastavlja naplaćivati parkiranje na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, što je protivno zakonskim odredbama. Isto tako upozoravaju kako se gradska vlast oglušila i na stavove Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slošnjak, koja smatra da se označena parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom trebaju osloboditi naplate.



Nadalje, parkirna mjesta, tvrde u splitskoj Inicijativi, nužno je izmjestiti izvan rampe, po uzoru na dobru praksu Splita, tako da se na susjednom uličnom parkiralištu (uz zakonom propisanih pet posto parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom za to parkiralište) dodaju ova četiri izmještena mjesta.



S obzirom na to da je Hrvatska potpisnik Konvencija o pravima osoba s invaliditetom dužna je, ističu u splitskoj Inicijativi, pridržavati se i u praksi provoditi te odredbe.



Marijana Šemanović, direktorica komunalnog društva "Grad" koje upravlja i ima koncesiju na parkirališnim mjestima, tvrdi da je sve u skladu sa Zakonom i odlukama supetarskoga Gradskog vijeća. Nikome nije ni na kraj pameti da invalide i osobe s tjelesnim oštećenjima na bilo koji način ošteti. Stoga natpis "Supetre, srami se", drže neprimjerenim, neodmjerenim i nekorektnim.



Direktorica KD Grad pojasnila je, naime, kako je parkiralište kod trajektnog pristaništa pod automatskom blagajnom. Za osobe s invaliditetom na parkiralištu s automatskom naplatom, a to znači bez nazočnosti radnika parking službe, iz tehničkih razloga nije moguće obavljati kontrolu znaka pristupačnosti, iako su iscrtana mjesta za osobe s invaliditetom, što smo dužni po pravilniku. Naime, sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti, isti važi samo kada vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi osoba s invaliditetom, a to se ne može kontrolirati bez nazočnosti radnika parking službe.



U neposrednoj blizini tog parkirališta na mjestu nekadašnje benzinske stanice postoji drugo parkiralište na kojemu su ucrtana dva mjesta za invalide.



Prema Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima koji nisu u režimu automatske naplate invalidi imaju pravo na dva sata besplatnog parkinga na području Supetra. Isto tako, pojasnila je direktorica Šemanović, ako se invalidna osoba sa svojim vozilom parkira na mjesto koje nije označeno kao invalidsko, ima pravo na dva sata besplatnog parkinga. To je lako nadzirati jer na tim parkiralištima postoji radnik parking službe dok takva mogućnost ne postoji u sustavu automatske naplate. Sličnih primjera, zaključila je Marijana Šemanović, ima gotovo u svim našim gradovima.





Direktorica Šemanović: Sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti, isti važi samo kada vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi osoba s invaliditetom, a to se ne može kontrolirati bez nazočnosti radnika parking službe