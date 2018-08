Za vrijeme rata su preživljavali prodajući salatu, a danas ovo mjesto na rubu grada ima najveći prirast stanovništva u Dalmaciji: evo koji je njihov recept i zašto kuće koštaju gotovo kao i u Splitu

Podstranjani imaju recept za veći životni standard i veliki broj djece. Svaki kat u kući ima svoju namjenu: u prizemlju je obrt, na katu obitelj, a iznad gosti koji vlasnicima vraćaju kredit

Mala Podstrana iskače iz sumorne demografske slike Hrvatske. Mjesto na rubu Splita, koje se i u najteže vrijeme rata, kad turizma nije bilo, održalo zahvaljujući poljoprivredi - najviše prodaji salate i bresaka - ima najveći prirast stanovništva u Dalmaciji i drugi u Hrvatskoj. U matične knjige lani je upisano 116 novorođenčadi, a umrlo 58 osoba. Više je razloga za podstranski suficit u bilanci rođenih i umrlih.



Podstranjani su oduvijek poznati kao poduzetni ljudi. Puno je među njima povratnika iz inozemstva koji su vani zaradili kapital, a imaju i poslovnog iskustva, pa su pokrenuli vlastite poslove od kojih dobro žive njihovi sinovi i unuci, a gdje je egzistencija osigurana, nema razloga da se ne šire obitelji.



Gledajući u prosjeku, poduzetnička je inicijativa puno jača u Podstrani nego u drugim mjestima koja se mogu mjeriti s njom po broju stanovnika, pa je postala u odnosu na Split, nešto kao Opatija prema Rijeci - oaza na kraju grada.

Tisuću iznajmljivača

- Puno smo napravili svi zajedno kao lokalna zajednica, pa život u Podstrani danas ima smisla. Ove godine imamo porast broja noćenja od sedam posto i dolazaka gostiju od četiri posto - kaže načelnik Podstrane Mladen Bartulović, i objašnjava da nije bezveze priču o malom demografskom čudu otvorio s turizmom.

- Činjenica je da je imati kuću u Podstrani dobra stvar jer ona je multifunkcionalna - može vam istovremeno služiti za stanovanje, otvaranje nekog obrta i iznajmljivanje. Svaki kat u kući ima svoju namjenu - objašnjava naš sugovornik model po kojem Podstranjani osiguravaju, za hrvatske prilike, zavidan životni standard. To se onda vidi i u općinskoj blagajni iz koje se izdašno subvencionira đake, njihove roditelje, rodilje, asistente koji se brinu o djeci s posebnim potrebama, umirovljenike.



Iako su cijene građevinskih parcela prilično visoke, obično se od iznajmljivanja uspijevaju namiriti rate kredita, istovremeno riješiti stambeno pitanje i poslovni prostor za samozapošljavanje. Nerijetko ljudi u Splitu prodaju stanove, da bi po ovom modelu nastavili živjeti u Podstrani.



- Tome pogoduje sama pozicija mjesta uz more. Znate da je danas svugdje u svijetu trend raditi u gradovima, a živjeti u njihovim predgrađima. Podstrana je nadomak centra Splita, trajektne luke, bolnice..., a opet, djeca vam do odlaska u srednju školu odrastaju takorekuć u sto metara, na ruku su vam i jaslice, i vrtić, škola - veli Bartulović.



Danas je u Maloj Kaliforniji - kako dugo tepaju Podstrani - čak tisuću privatnih iznajmljivača, što svjedoči o tome da je turizam glavni, zaista je teško naći obitelji koje ne "afitavaju". No, to ljeti zna stvoriti gadne prometne čepove.

- Naročito kad padne kiša, i onda vam turisti s omiške i makarske rivijere, svi do jednoga krenu prema Splitu - svjestan je načelnik Bartulović problema s prometnom infrastrukturom u špici sezone.

Prvi dijelili knjige

Zato se, iz godine u godinu, pokušava olakšati prometnu komunikaciju kroz općinu koja raste. Sredili su četiri cestovna raskrižja, a u planu je još njih šest.



- Okvirno, radi se o dvadeset milijuna kuna investicija. Riječ je o nadležnosti "Hrvatskih cesta", ali bitno je da su ti naši problemi prepoznati i da se jedan po jedan rješavaju - kaže načelnik.



Bartulovićev zamjenik, Tomislav Buljan, dodaje kako postoje ozbiljne naznake da će se u dogledno vrijeme srediti i prometni pravac prema Omišu.



- U manjoj je sredini lakše odgajati djecu, što je ljude u velikoj mjeri privuklo ovdje. Mi smo među prvima počeli dijeliti besplatne knjige. Naši srednjoškolci dobivaju tisuću kuna za školsku godinu, a problem upisa djece u vrtiće smo skoro u cijelosti riješili. Subvencioniramo plaćanje vrtića roditeljima koji nisu uspjeli upisati djecu u Podstrani, pa ih vode u vrtiće na Sirobuji, kao i u privatne vrtiće - kaže Buljan, koji navija i za to da se obitelji s više djece jednokratno pomogne značajnijim iznosima.



- Za rođenje prvog djeteta Općina daje tisuću i pol, drugoga dvije, trećega tri, četvrtoga i svakog daljnjeg djeteta četiri tisuće kuna. Imamo obitelj koja čeka i šesto dijete. Bilo bi lijepo da i njih financijski jednokratno podupremo - veli naš sugovornik.



Doseljavanje u mnogome popravlja podstransku demografsku sliku. Prosječna cijena kvadrata u Splitu je oko 2500 eura, u Podstrani nekih tristo eura manja. Najviše se gradi u Strožancu, naselju koje je najbliže gradu. Tamo je sve više zgrada po sistemu prizemlje plus tri kata.



- Dolaze nam mlade obitelji iz Splita, Zagore, BiH. Gradnja kuće u Podstrani automatski znači da možete imati ugodno mjesto za život, a s druge strane u istom se objektu možete baviti turizmom. Podaci govore sami za sebe. Prema popisu stanovništva iz 2011., Podstrana je brojila 9000 ljudi, a danas nas, prema našim procjenama, ima oko dvanaest tisuća - veli Buljan.

Zapravo, ažuriranje popisa stanovništva, zbog cijelog niza dotacija kojih Općina vraća zajednici, doprinijelo je također statističkom povećanju broja stanovnika.

Nova škola

- Mi smo prije imali slučajeve da je žena prijavljena na adresi u Imotskom, a njen suprug u Podstrani. Kad smo odlučili dijeliti besplatne knjige đacima, jasno smo dali ljudima do znanja da te vrste potpore mogu dobiti samo oni koji su i prijavljeni u Podstrani - kaže Buljan.



Vremenom je značajno narastao broj djece, pa je škola u Strožancu postala pretijesna. Nova će se graditi na lokaciji Grbavac, nedaleko od općinske zgrade, a Podstrana je za financiranje projektne dokumentacije dobila 600 tisuća kuna.



S obzirom na to da će se u Malu Kaliforniju, iz gore naredanih razloga, očito i dalje doseljavati, ne sumnjamo da će i novi popis stanovništva pokazati da su Podstranjani jači od bijele kuge koja nas je poharala. Može li se podstranski recept - sinergija poduzetnih mještana s općinarima koji dotacijama subvencioniraju ostanak i doseljavanje - primijeniti na području cijele Hrvatske?