Puno zanimljiviji od samoprozvanih VIP-ovaca koji putem selfija i objava na društvenim mrežama označavaju svoje ljetne pute, ultra su bogati gosti kojima je najveća želja neprimijećeno boraviti u nekom kraju. Jeftina popularnost njih ne zanima, dapače, od svog osoblja striktno traže osiguranje apsolutne privatnosti, kako bi sto posto mogli uživati u svom uobičajenom hedonističkom načinu života. Za naše pojmove troše nemilo, no za njih su to tek sitnice u moru milijuna dolara ili eura kojima raspolažu.



Plove na najluksuznijim jahtama, hrane se bogovski, piju najskuplje, koriste najbolje, kupuju najekskluzivnije, traže najistančanije. I žele samo mir od znatiželjnih pogleda. Sve to potražuju i od svojih domaćina, osoblja vrhunskih dalmatinskih restorana, hotelskih timova kojima je svaka njihova želja, koliko god bizarno izgledala, tek najobičniji zahtjev.

Noćne želje

- Ovo smo ljeto imali skupinu Arapa koji su za party na svojoj luksuznoj megajahti poželjeli jednu posebnu vrstu tekile. One čija je nabavna cijena četiri tisuće eura. Željeli su je odmah i sada, što je za ekskluzivni concierge tim iz hvarskog restorana Gariful bio zadatak koji je trebalo što prije obaviti.







Bocu smo pronašli u Zagrebu, digli smo helikopter, dopremili je u rekordnom roku i dostavili je na jahtu. Ta jedna boca koju možda nisu ni otvorili, njih je u konačnici došla oko 12 tisuća eura. Za njih sitnica, detalj koji su poželjeli imati, ako se netko baš poželi te vrste skupocjenog pića - kaže namIvana Vrselja, PR hvarskog restorana "Gariful".



Ovaj je hvarski ugostiteljski objekt već godinama sinonim za lokaciju koju strani gosti, među njima i vrlo poznate osobe iz svih branši svjetskog života, obilaze po svojim jadranskim pohodima. Lista poznatih koja je tu dolazila na pijanog jastoga, žive škampe, školjke ili najbolje primjerke oborite ribe je podugačka.



Bogati imaju svoj točno isplanirani raspored, njihovi asistenti redovno, tjednima, čak i godinu prije rezerviraju stol. Ili cijeli objekt. Uz najavljene želje događaju se i one iznenadne, zbog kojih se ekipa "Garifula" diže na noge i u najsitnijim noćnim satima.







- Zbog ispunjenju njihovih želja radimo 24 sata sedam dana u tjednu, cijelo ljeto. Ali stoji i to da strukturu gostiju kakvo smo ovo ljeto imali, doslovce ne pamtimo godinama. Zbog ekstra bogatih milijardera dizali smo male avione i helikoptere kako bismo im omogućili šoping u Zagrebu, posjet Splitu. Promatrali su panoramski hvarski arhipelag, odabirali najljepšu plažu samo za sebe.



Helikopter smo ovo ljeto naručivali i zbog iznimno skupih cigara, kubanki koje smo pronašli u Zagrebu. Odatle smo dovodili i brazilske plesačice. Zakupljivali smo im luksuzne vile koje imaju bazene i prostor za partyje, tražili im usluge wellnessa i masaže za kućne ljubimce. Osiguravali smo im dadilje i animatore za djecu, dovodili na jahte joga i meditacija stručnjake. Rezervirali cijeli klub, etažu ili restoran. Sve što požele, sve što im god padne na pamet. Nema ne može se, nema se. Sve se može. Svega ima. Nikada bolje ljeto - kaže Ivana.

Rezerviraju godinu unaprijed

Prohtjevi tipa žutih ili bijelih ruža koje se dostavljaju na brod, kupovinu točno određenog parfema ili pića više ni ne spadaju u skupinu ekstra zahtjeva. To su sada već normalni prohtjevi. Ovoljetni gosti sa željama teškim na tisuće, desetke tisuća eura mahom dolaze s područja Emirata. Odmah iza njih nalaze se prebogati Rusi i Amerikanci.



Ivana tvrdi kako Rusi naručuju ogromne količine žestica, njima je bitna količina. Arapi, oni koji piju alkohol, traže isto velike količine, no još skuplje primjerke. Svi uživaju u najboljoj ribi, kavijaru. Obožavaju najskuplje šampanjce…



- Dolaze nam cijele obitelji, čak i po nekoliko njih rodbinski vezanih. Ima i momaka, njih nekoliko koji sa sobom putem skupe društvo, po 20-ak novih prijatelja, prijateljica koje upoznaju po mjestima gdje izađu, povedu sa sobom na brod, isfinanciraju im kompletni boravak.



Arapkinja koje dođu na ljetovanje u grupi nismo imali, ali jesmo mladih bogatih Amerikanki koje zakupe jahtu. One večer počinju skupim šampanjcem, ali obvezno završe još skupljim žesticama.



Ovo nam je ljeto došla skupina bogatih ljudi iz Abu Dabija. Inače ljetuju u Nici, Monaku, ali nakon nogometnog prvenstva poželjeli su vidjeti gdje je to Hrvatska, čega sve ima kod nas. I toliko im se svidjelo, da su preko nas u Hvaru odmah rezervirali na deset dana jahtu, vilu, hranu, piće za sljedeći kolovoz. Ti gosti vole trošiti, i vole biti sačuvani od oka javnosti - kaže Ivana.



To je zajednička karakteristika svih bogataša koji ovo ljeto putuju našom obalom.



I hotel "Park" ima svoju priču, pomalo čudne zahtjeve koje direktor splitskog visokokategornika Jozo Tomaš radije naziva uobičajenima. Normalnima. Pa i onda kada im gost poželi micanje kreveta i spavanje na drvenim daskama, tim luksuznog hotela odmah prione poslu.

Daske umjesto kreveta

- Nema čudnog, nema neuobičajenog. Kakvo čuđenje. Kada gost želi, to i dobiva. Uvijek i samo najbolje. Ako žele daske na podu kao ležaj, imat će daske na podu. Imali smo gošću koja je patila od bolne kralježnice i tražila je golu sobu, tek s ormarom i dvije velike daske na podu s jastukom i posteljinom. Jedan strani bračni par, inače naši redovni gosti, u sobi uvijek dočeka 15 jastuka, svaki sa svojim punjenjem. Svaki na sebi ima cedulju na kojoj piše sastav. Jedan je gost došao u Split zbog međunarodne utakmice i tražio je poster svog kluba na zidu. Jedan nam uvijek traži crvenu satensku i pod obvezno jako klizavu posteljinu - kaže Tomaš.



Svakojakih zahtjeva bilo je i u drugim hotelima, od romantičnih večera na zakupljenoj teraci, putovanja na otoke, odlaska na ribarenje, dostave cvijeća, osiguranje stilista.



- Sve je moguće. Banalno rečeno i ptičje mlijeko ako to gost zatraži. Možda je nama sve to preskupo, ali vjerujte nam na riječ, za bogate su to sitnice, tek majušni, presitni iznosi. Hedonizam je drugo ime za njihov način življenja - kažu nam iz concierge službi.





Četiri puta mijenjali jelovnik Skupina od 13 ultrabogatih poslovnih ljudi s Dalekog istoka, tiho, skriveno na luksuznom je plovilu nedavno prošla obalom Dalmacije. Tražili su nevjerojatnu diskreciju i još rigoroznije mjere sigurnosti.



Na svom su putovanju došli i u Split, tjednima prije su dogovorili ručak u restoranu "Perivoj". Zakupili su cijeli prostor, digli kuharski tim na noge, zatražili da im se objed servira i u restorantskom vrtu, ali i u unutrašnjosti objekta. Pa kakve volje budu taj dan.



- Četiri puta smo im mijenjali jelovnik i na kraju su došli i uzeli sve a'la cart. Za cijelo vrijeme pripreme jela osoba koja je bila zadužena za protokol i osiguranje, s nama, kuharskim timom, boravila je u kuhinji, pomno prateći svaki detalj priprave jela. I to jedan od dokaza tražene sigurnosti, kao i onaj da im se strogo sačuva identitet.



Na listi zahtjeva su naglasili kako ne žele alkohol, isključivo čaj. No ne onaj iz kesice, već samo refužo iz specijalizirane trgovine za čajeve. Na kraju su ipak naručili dvije boce vina – kaže nam chef "Perivoja" Braco Sanjin.