Nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić predvodeći misno slavlje na blagdan Velike Gospe u srijedu u Gospinom svetištu u Sinju, upozorio je na demografske probleme u Hrvatskoj, te se zauzeo za obnovu obiteljskih vrijednosti i poručio kako se odigrava "finale" na polju demografije.



"Sve je manje i susreta jer su sinovi i kćeri, rodbina i prijatelji, susjedi i poznanici odselili u neke druge krajeve svijeta. Braćo i sestre, malo nas je i sve nas je manje," istaknuo je mons. Barišić u svojoj propovijedi u Gospinu svetištu.



Okupljene vjernike podsjetio je kako svetkovina Velike Gospe poziva da iznova osvrnemo pogled na sebe i na svoju obitelj, na bližnje i na Hrvatsku te da uvidimo kako bez susretanja s Bogom života, ostajemo u siromaštvu i života i duha i materijalnih stvari.



"Ova svetkovina nas poziva da dopustimo Blaženoj Djevici Mariji, našoj Majci, da uđe u naše obitelji, da ih obnovi u molitvi i veličanju Boga kako bi bile istinska mjesta bogata božanskim životima i radošću. Nije lako izdići se iz ravnodušnosti svakodnevice, ali se može. Susretanje s Bogom, zaštita braka i obitelji, izlazak iz vlastite udobnosti, kajanje i praštanje, žrtva i nada - put su prijelaza i izlaska iz siromaštva u bogatstvo, iz tame u svijetlo, iz beznađa u radost nade," rekao je Barišić.



Splitsko-makarski nadbiskup podsjetio je i na nedavni uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije koja je igrala u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji i osvojila srebrnu medalju.



"Nedavno smo igrali na nogometnom polju, a i sada ulazimo u neko drugo finale. Mnogi su čuli za nas Hrvate da postojimo, ali hoćemo li i koliko ćemo opstati odgovorit će ovo 'finale' koje igramo na našem domaćem terenu, na polju demografije, nezaposlenosti, gospodarstva, odgoja i obrazovanja, zdravstva, odlaska mladih iz Domovine, rastava, promocije braka i obitelji! Vjerujem u uspjeh, jer Hrvatska to želi, može i hoće!," poručio je nadbiskup Barišić.



3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna



Pri tomu je izrazio nadu kako ćemo to pokazati i na Trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će se pod geslom "Obitelj - izvor života i radosti" održati u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna ove godine, te je pozvao vjernike i njihove obitelji na taj susret.



"Neka to bude susret koji će sa sobom donijeti nove živote i novu radost. Neka bude prekretnica i za našu domovinu Hrvatsku kako bi nam domovi bili nastanjeni i ispunjeni životom," naglasio je mons. Barišić govoreći o Nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji.



Napomenuo je kako nam razmišljanje nad vlastitim životom i pogled uperen u dubinu svoga srca otkriva stvarnost s kojom sami dolazimo pred Majku Mariju.



"Siromaštvo nije tuđe, ono je dio života svakog čovjeka," kazao je Barišić, dodavši kako je 'svaki od nas', na svoj način, i siromah i prosjak.



"Materijalno siromaštvo lakše je mjerljivo. Odnosi se na naše imati. Ono nas dotiče izvana: nešto imamo ili nemamo. No, tu je i duhovno – moralno siromaštvo.Ono nas duboko zahvaća i određuje unutar nas samih. Dotiče i zahvaća naš identitet – naše biti. Manja je opasnost nemati stvari, negoli nemati identiteta – ne biti čovjekom", naglasio je nadbiskup Barišić.



Podsjetio je kako pojedinci i zajednica, obitelji i društvo, Crkva i svijet mogu biti ugroženi ne samo nedostatkom sredstava za život, već još opasnijim duhovno – moralnim siromaštvom na koje nitko nije imun.



Uoči mise procesija sa slikom Gospe sinjske



Uoči misnog slavlja u Sinju više desetaka tisuća vjernika sudjelovalo je prijepodne u svečanoj procesiji koja je krenula iz Gospina svetišta u Sinju, a predvodio ju je nadbiskup Barišić.



Sinjski alkarski momci u tradicionalnim odorama nosili su zlatom i dragim kamenjem, te brojnim zavjetnim darovima okićenu staru Gospinu sliku s kojom se na četiri strane blagoslivlja Grad Sinj i Cetinska krajina. Tijekom procesije sinjskim ulicama u nošenju slike Sinjske gospe izmjenjivali su se alkari, vatrogasci, pripadnici MUP-a, pripadnici braniteljskih i veteranskih udruga iz Domovinskog rata.



Među sudionicima procesije bili su i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice (HRM) komodor Ivo Raffanelli i splitsko-dalmatinski župpan Blaženko Boban.



Na proslavi Velike Gospe u Sinju, osim vjernika iz Dalmacije sudjeluju i vjernici iz susjedne BiH.



Kako su rekli u sinjskom samostanu, očekuje se da će tijekom cjelodnevne svetkovine u Sinju biti više od 100 tisuća vjernika, a mise se služe od rane zore, do večeri. Ovogodišnje blagdanske svečanosti u Sinju održavaju se pod motom "Obitelj - izvor života i radosti".