Vlasnik apartmana tri godine vodi borbu s tuđim smradom: 'Zarazit ćemo se! Potoci fekalija zalijevaju mi kuću, a nikog nije briga!'

- Tuđi problem, tuđa neodgovornost i nebriga ugrožavaju moj život, moju obitelj, moje poslovanje, a institucije me samo prebacuju od jedne do druge. Igraju se sa mnom ping-pong loptice, a ako izbije epidemija, ako se koje dijete razboli, tko će biti kriv? Tko će biti odgovoran?



Zasuo nas je pitanjima Tomislav K. dok je nas zapahivao oštar miris, ma šta miris – smrad fekalija, pa ovom mladom čovjeku nismo mogli odmah ni odgovoriti. Nismo mogli udahnuti prateći mokru "fleku" na zidu uz njegovu kuću i ulazna vrata dvokatnice s četiri apartmana. Uređena kuća, uređen okoliš, a smrad caruje na ovoj adresi u Okrugu Gornjem, Put Planikovice IV broj 16 a. I to zbog susjedne septičke jame.



- Tri godine se borim s ovim i ne znam tko mi više može pomoći. Svako malo kroz potporni zid imamo potok fekalija, prodor vode iz septičke jame, pa se na dnu našeg nekadašnjeg cvjetnjaka, jer ni cvijeće u ovim zaraznim uvjetima ne može opstati, formira bazen. I onda se lagano preko zida stvori cijela rijeka preko našeg dvorišta, pa se fekalije slijevaju put mora. Pa vam mi ispumpavamo, kupimo, metemo, ajme što sve ne radimo kako bismo zaustavili ovaj smrdljivi dotok iz susjedne septičke jame – u jednom dahu prepričava nam svoju "ljetnu zanimaciju" vlasnik apartmana koji, umjesto da se posveti svojim gostima, spašava njih od zarazne vode i otpadaka koji se slijevaju od zgrade iznad njih.



Riječ je o zgradi na adresi Put Planikovice II broj 6, gdje je osam stanova, trenutno su četiri u vlasništvu domaćih ljudi, a četiri u vlasništvu stranaca, Norvežana i Poljaka. Zgrada, naravno, ima septičku jamu budući da općina Okrug nema kanalizaciju, pa unatoč ispumpavanju cisternama tih "tekućina" iz jame, voda i fekalije uporno prolaze do susjedne kuće ispod četverokatne zgrade. Uz jedan kuriozitet – već tri godine, iako ima više od tri stana, zgrada nema stanoupravitelja.



- Prvo sam tražio predstavnika stanara kako bih ga upozorio na ovaj problem, njihov problem koji se direktno tiče mene i egzistencije moje obitelji. No, svi peru ruke, svi prebacuju odgovornost na susjedna vrata. Ne samo da stranci ilegalno iznajmljuju apartmane u toj zgradi, već ih uopće nije briga što zarazna voda iz njihove jame ide meni u dvor – pjeni se dalje mladi Tomislav, pogotovo što "agonija fekalije" traje pune tri godine.



Pa je prvo sve prijavio komunalnom redaru, da bi mu iz Općine Okrug stigla obavijest kako to nije njihova ingerencija. Pa je tražio pomoć od splitske "Stano-uprave", no njihov je odgovor bio da ima tri godine nemaju ugovor za ovu zgradu, koja nema ni predstavnika stanara, a ni stanoupravitelja, što, naravno, propisuje zakon. Kao da se radi o zgradi duhova, no koji, pogotovo ljeti, uredno pune septičku jamu. Pa je Tomislav tražio pomoć sanitarnog inspektora, a na izvid je stigao Damir Šimleša. I ustvrdio kako se septička jama ne prelijeva preko poklopca.



- Pa naravno da fekalije neće doći do poklopca kad se slijevaju u moje dvorište niti dva metra od ulaznih vrata, niti pet metara od prozora spavaće sobe. Ustvrdio je sanitarni inspektor kako se jama i prazni na osnovi računa koje su mu neki stanari pokazali, no sve to ne rješava situaciju jer je njihova jama propusna. Iz njihove jame mojoj obitelji i mojim gostima prijeti zaraza – niže nam dalje vlasnik kuće koja zbog susjedne proživljava pravu noćnu moru.



Tražio je pomoć i od Ministarstva zaštite okoliša i energetike budući da je ovakvo stanje ugroza okoliša, no oni su ga opet "vratili" na sanitarne inspektore.



- Bio je lani "sanitarac" i opet nije ništa poduzeo, napisao je zapisnik kako je jama ispumpana, kako ništa se curi, kako nije stiglo do poklopca, a to što je 24 sata nakon odlaska cisterne meni opet poplavilo dvorište nije njihov problem. Pa sam nanovo zvao Ministarstvo, preciznije njihovu vodopravnu inspekciju. Bio čovjek prošlog prosinca, no opet ništa, ostalo je sve po starom cijelo ljeto. No, kako je sve uzelo maha s dolaskom većeg broja gostiju u zgradu poviše mene, potoci fekalija zalili su mi kuću, pa sam opet zvao, molio, zvao instituciju po instituciju, inspektora po inspektora. Postao sam vam pravi detektiv pa znam kako "Vodovod i kanalizacija" mogu u roku od 24 sata isključiti vodu susjednoj zgradi ako ugrožava ljudsko zdravlje, no samo po nalogu sanitarnog inspektora, koji je zadnji izlazak na mjesto događaja imao 19. srpnja ove godine – niže nam Tomislav, pa nastavlja:



- Sanitarni inspektor Šimleša stavio je na ulaz u njihovu zgradu upozorenje da se septička jama mora redovito prazniti, te da je obveza svih stanara da sudjeluju u plaćanju cisterni koje obavljaju pražnjenje.



No, potok fekalija i dalje ukrašava potporni zid uz kuću Tomislava K.



- Opet zovem vodopravnog inspektora i tek njegovom službenom zabilješkom o izvršenom inspekcijskom nadzoru 3. kolovoza utvrđuje se ono što ja cijelo vrijeme, zadnje tri godine, govorim. Jama je propusna, građevinski nije dobro napravljena i prijeti ugrozom ljudskom zdravlju, ali i okolišu. No, što sad? Jučer je bila cisterna za ispumpavanje, danas nema potoka, samo vlažni zidovi, ali do kada? Do sutra, prekosutra, kada ćemo opet poplivati. Pa ću opet zvati inspekciju, oni će me prebacivati s jednog telefona na drugi, ljeto će završiti, a meni će opet pred ulaznim vratima, pod prozorom spavaće sobe, teći mirisan potočić iz susjedne zgrade – nemoćno širi ruke i pokazuje nam bezbroj papira, dopisa, zabilješki, pritužbi Tomislav K., vlasnik apartmana na Čiovu čiji egzistenciju, ali i zdravlje njegove obitelji te gostiju mu ugrožavaju susjedi i njihova "crna jama".

Uz onaj standardni hrvatski problem – tko je odgovoran?

Susjed: Stanari se ne mogu dogovoriti

U susjednoj zgradi stanara trenutno nema, svi su gosti, svi su stranci koji su došli na odmor, pa nemaju pojma koja se drama već tri godine odvija u zgradi ispod njihovih apartmana. Uspjeli smo ipak dobiti izjavu vlasnika jednog od stanova koji je želio ostati anoniman:



- Nisam dugo u ovoj zgradi, a sam sam puno puta plaćao cisternu za ispumpavanje, no ovdje je problem puno veći od samog pražnjenja. Stanari se ne mogu dogovoriti. Ne znam što napraviti, žao mi je, no ne mogu pomoći.