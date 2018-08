Zračne snage natapaju područje Lokve Rogoznice da se vatra ne bi opet rasplamsala

Kanader i Airtractor iz sastava Oružanih snaga RH od nedjelje ujutro su na požarištu Lokva Rogoznica kod Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje natapaju područje kako se vatra ne bi ponovno rasplamsala.

​Zapovjednik DVD-a Omiš: Požar kod Lokve Rogoznice je ugašen! Veliko hvala svim vatrogascima i pripadnicima Oružanih snaga, koji su obuzdali vatrenu stihiju i spasili kuće

Kapetan posade kanadera: Požar je bio vrlo složen za gašenje, puhala je jaka tramontana, more je bilo uzburkano, no uspjeli smo...​

Također, u tijeku je smjena protupožarnih vodova kopnenih snaga te se 51 vojnik iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH povlači u Divulje, a 52 pripadnika iz Sinja preuzimaju zadaće na saniranju požarišta, izvijestili su iz Ministarstva obrane RH.



Tijekom subote na tom je požarištu bilo angažirano sedam protupožarnih aviona: pet kanadera i dva Airtractora, a cijelu noć na terenu se nalazio i 51 pripadnik Hrvatske vojske. Požar kod Omiša ujedno je i najveći ovogodišnji požar na kojem je zabilježen i najveći angažman protupožarnih zračnih snaga u dosadašnjem dijelu ovogodišnje protupožarne sezone.



Zračne snage na požarištu su ostvarile oko 28 sati naleta pri čemu su izbacili oko 340 vodenih bombi odnosno više od 1 800 tona vode.



Zamjenik zapovjednika Protupožarne eskadrile i kapetan posade na kanaderu bojnik Darko Kučej zadnji je od zračnih snaga u subotu navečer napustio požarište.



"Djelovali smo sve do zalaska sunca, a zadnjih sat i pol gašenja natapali smo i sanirali rubna područja kako bi olakšali posao zemaljskim snagama jer se radi o nepristupačnom terenu. Najvažnije je što smo uspjeli zajedno sa vatrogascima na terenu obraniti kuće jer se vatra u jednom trenutka približila na nekih 20-ak metara od prvih kuća", rekao je bojnik Kučej.