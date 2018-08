Boljani protiv gradnje velikog resorta u centru mjesta: Andabakov hotel ubit će Zlatni rat!

Mještani Bola uz podršku niza udruga burno su regirali na prijedlog o gradnji velikog resorta koji u centru jednog od najopterećenijih turističkih mjesta u Dalmaciji.



Projekt predviđa rušenje hotela 'Borak' s tri stotine ležajeva i gradnju kompleksa s 1200 (po drugoj verziji 922) ležajeva čiji bi investitor trebao biti 'Bluesun hotels' u vlasništvu poznatog poduzetnika Jake Anadabaka.



Općinskom vijeću predložen je idejni projekt, urbanistički plan uređenja i izmjene Prostornog plana, no nakon prikupljene peticije s preko tri stotine potpisa, reakcije desetak mještana međaša koji graniče s terenom na kojem bi se trebalo graditi, Udruge za bolji Bol, te potpore udruga izvan Brača, Društva Marjan iz Splita i makarske Osejave, projekt je na 'privremenom usuglašavanju'.



Na mjestu 'Borka' predviđena je gradnja golemog kompleksa pod radnim nazivom 'Bluesun hotels TUI Magic Life resort' iz kojeg turisti ne bi imali potrebe izlaziti budući da se predviđa usluga u koju je uključeno sve što gostu treba 24 sata, a Boljani su ga od 'milja' već prozvali – kruzer.



Navode kako je sve osmišljeno u suradnji s agencijom TUI koja je masovnom, jeftinom ponudom (zajedno s letom tjedan boravka bi stajao 600 eura), već poharala Mediteran.



- Izmjenama prostornih planova koje se traže omogućila bi se gradnja objekta od 25 metara visine sa sedam etaža, pa bi to bio daleko najviši objekt u Bolu, a građevina bi pokrivala 80 posto parcele, dok je zelena površina predviđena na 20 posto. Ovakvi zahvati imali bi nesagledive posljedice za budućnost bolskog turizma ali i života u njemu, naime resorti se redovito grade izvan naselja i s osiguranom infrastrukturom. A infrastruktura je jedan od najvećih problema; Bol nema dovoljno jaku vodovodnu ni električnu mrežu kojom bi pokrio potrebe ovakvog mastodonta. Priča se o nekakvom desalinizatoru, ali ni za njega nema dovoljno struje – žale se Boljani, navodeći kako se u nizu spornih zamisli krije i gradnja niza lukobrana dužine 45 metara s novim nasutim plažama i pristaništem za katamaran iz Resnika, no tako će biti ugrožena svjetski poznata plaža Zlatni rat koja ovisi o morskim strujama.



Koliko su neozbiljne namjere investitora i općinskih vlasti, po njima svjedoči projektna dokumentacija lukobrana i plaža s kojeg su zaboravili skinuti natpis 'Dugi rat', za koji je izvorno izrađen!



Tim je povodom u bolskom Teatrinu održana javna tribina pod nazivom 'Projekt Borak – sumrak našeg Bola', u organizaciji Udruge za bolji Bol, Pokreta otoka i Inicijative mladih Bol. O štetnosti projekta govorili su Josip Bačić i Ana Marija Botteri upozorivši kako je šira priča zakopana dublje u dokumentaciji, a ona se bitno razlikuje od onog što se do sada prezentiralo vijećnicima u općini i cijeloj javnosti.



- Kako su u resortu predviđeni svi sadržaji all inclusive koncepta, bolski ugostitelji i trgovci mogu zaboraviti na ikakve pozitivne efekte. Iz dokumentacije je pokazano kako su ideje o pet zvjezdica i desalinizatoru samo priče pošto u dokumentaciji desalinizator nigdje nije predviđen, a vidi se da i pet zvjezdica nisu obvezujuće. S druge strane, priča da će dolaziti bogati gosti koji plaćaju 180 – 200 eura za noć u all inclusive resortu je također samo priča jer je s web stranice TUI Magic Life resortova evidentno da se sedam noći u špici sezone uključujući i letove naplaćuju oko 600 eura – naveli su inicijatori skupa.



Na tribini su prezentirana očitovanja Vodovoda iz kojih se vidi da je uz dogradnju županijske ceste potrebno i polaganje novog vodovoda na relaciji Omiš – Brač, za što je potrebno najmanje pet godina.



- Svakome je jasno da je ovdje riječ o tipičnom pogodovanju privatnom kapitalu bez ikakve brige o održivom razvoju bolskog turizma, razini njegove kvalitete i općenito životu otočana – tvrde bijesni Boljani, zaključujući kako značajni krajobraz Zlatni rat, glavni marketinški simbol hrvatskog turizma, zaslužuje samo najbolje, dok ovaj ‘all inclusive kruzer’ to sigurno nije.

Bluesan odgovara: Projekt je pripreman pažljivo, u skladu s najvišim standardima struke

Na opširan upit o namjeri gradnje resorta u Bolu, kojim smo tražili pojašnjenje namjere investitora, iz tvrtke ‘Bluesun hotels' stigao je kratak i tajnovit odgovor:



- Projekt Magic Life je pažljivo pripreman u skladu s najvišim standardima struke; no, s obzirom da je riječ o zasad - idejnom projektu, ne možemo ga komentirati – objasnila je Stanislava Čulina, voditeljica Odjela za odnose s javnošću.