Što mislite, je li im već prisjeo godišnji? Fotografije turista u splitskoj luci dočaravaju današnje stanje na cestama, ništa 'bajnije' nije bilo ni u Makarskoj

Ako ste mirni prošli kroz današnji dan, a uz to putovali na neki od naših otoka, stvarno imate živce od čelika.



Nevjerojatna količina automobila još se za ranih jutarnjih sati slila u splitsku Trajektnu luku, a prometno "rješenje" iz Grada, o pretvaranju Zvonimirove ulice u jednosmjernu kako bi se "čep" umanjio, nije urodilo plodom.



Urodilo je samo još nesnosnijom gužvom nego inače, ali ta se činjenica može pripisati i datumu: upravo je danas najavljena najveća smjena turista u Dalmaciji, a počevši od Zračne luke Split pa sve do "trajektne", gužve su zavladale gradom i okolicom.



'Možeš samo ugasit auto, da ne prokuva, i čekat': promet oko Pazara potpuno je paraliziran, a najveći problem na Jadranskom mostu rade - pješaci!



Prizori koje su naši fotografi zabilježili savršeno ocrtavaju nemoć ljudi koji su se našli u tome gropu. Neki su turisti gotovo odustali, pa su iz svojih automobila nakon sati čekanja u nevjerici izašli, šećući gore-dolje uz kolonu, našli smo neke i kako sjede u hladovini s glavama u rukama, a svima njima izrazi lica su potvrdili da je današnji dan jednostavno - paklen.



Ni u Makarskoj nije bilo ništa sjajnije. Ogromna gužva nastala je najprije u redu za kupovinu trajektnih karata, a ukrcavalo se satima. Furešti koji su se odlučili za ljeto u Makarskoj, a sve kako bi izbjegli gužve tranzitnog Splita, nisu se proveli kako su očekivali. Mnogima je, vjerujemo, godišnji već prisjeo, no nadamo se da su spas pronašli u moru, jednom kad su konačno stigli na svoje odredište.