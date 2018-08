Svi smo se bar jednom uhvatili za glavu kad nam je stigao račun daleko veći od očekivanog, no slovenski turist koji je prije koji dan uživao na Hvaru kao da je zavrtio runcu cijelom lokalu. Nakon bančenja u Carpe Diemu - a 'bančenja' pišemo jer nije baš pio limunadu - stigao mu je račun od skoro 88 tisuća kuna. Sablaznut iznosom odbio je toj cifri pridodati i 'manču' za konobara, o čemu je izvijestio javnost putem Twittera.



Nakon što je objavio fotografiju svog vrtoglavog računa, razvila se burna rasprava o tome jesu li cijene pretjerane ili sasvim primjerene. Jedna mu je pratiteljica napisala da nije baš za čuditi se što ga je sve toliko 'izašlo', s obzirom da je naručio veću količinu pića poput šampanjca Dom Perignon i votke Belvedere.



I see no problem here. If you buy that many Dom Perignons and Belvederes be ready to splash some cash 💸