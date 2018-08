Svi tradicionalno znaju da su se tamo kupali nudisti, iako je naš lokalni svijet na tu prekrasnu plažu odlazio i odjeven. Znam, čula sam za taj latentni rat i uopće ne shvaćam zašto bi golima smetali odjeveni. Bilo bi logičnije da je obrnuto. Ali mi ćemo napraviti novu tablu, i stavit ćemo je već početkom tjedna. Što se tiče njihovog ratovanja, mogu freći da mi je žao da se tako žestoko svađaju oko toga tko će se tamo kupati. Ta plaža prije svega zahtijeva da je primjereno sredimo, da stavimo tuš I elementarne stvati, da ne bude divlja plaža i da je upristojimo. Za mene je to veći problem od toga tko će se tamo kupati - kaže Hloverka Novak-Srzić, šefica makarske Turističke zajednice

Plaža Nugal desetljećima je glasila kao nudistička plaža, premda nikad nije nosila službenu oznaku. Unatoč tome, običaji su se uvijek poštivali, a nudisti i odjeveni kupači živjeli su u mirnom suživotu.



Nije da neki nudisti ne bi zamjerili “tekstilcima” što su došli s krpicama na sebi, ali problema u načelu nije bilo. Sve dok famozni Nugal, plaža oko koje se već dugo lome koplja, nije dobio službeni "pečat" koji je potvrdio da je riječ o nudističkoj plaži.



Hvalili su se u Turističkoj zajednici i pred kamerama nacionalne televizije kako je Nugal i nominalno dobio oznaku plaže za nudiste, uvršten je Nugal kao takav u ovogodišnji Plan upravljanja plažama, ali tabla kod hotela Osejava i dalje navodi turiste da se radi o običnoj plaži.



I tako je krenuo rat... Doduše, na otoku, ali za komadić obale.



Prvu informaciju o tome dobili smo od gospođe koja se tamo, kako veli, kupa već godinama i koja je ogorčena na stanje na Nuglu ove godine.



- Kako su postavili tablu kod hotela Osejava, na kojoj je istaknuto da je zabranjeno kampiranje, ali ne i oznaku da se radi o nudističkoj plaži, tako ove godine dolazi veći broj odjevenih kupača.



Ne bi nam toliko smetalo da ne proizvode buku. Vjerujte mi, nudisti su mirni, tihi ljudi, to je jedan potpuno drugačiji tip od ovih koji puštaju glasnu techno muziku i viču. Ponašaju se potpuno drugačije i stvaraju posve drugačiju atmosferu od one koja je tipična za nudističke plaže, čak i djeca nudista znaju za red.



Zato smo mi nudisti odredili granicu i povukli konop, te označili to područje s trakom “nudist only”. Nije bilo druge. Naše je dokle seže šumica, a njihov onaj dio kad se spustiš na Nugal, sve do šumice – ispričala nam je gospođa koja nam je otkrila svoj identitet, ali je za novine željela ostati anonimna.



Ne živi ovdje, ali svako je ljeto tu, na Nuglu. Veli da ima puno turista koji su jako razočarani kaosom na plaži.



- Kad su birali destinaciju, bilo im je bitno da to mjesto ima nudističku plažu. A sad kad su došli, jako su razočarani. Mnogi su mi tako rekli. Čak neki kažu kako će dati lošu recenziju na internetu, ostavit će komentar o onomu što su doživjeli.



Ja sama sam pokušala intervenirati. Išla sam u Turističku zajednicu bar pet puta. Rekli su mi da tu ništa ne mogu napraviti. Rečeno mi je čak da idem gradonačelniku. Zar bih ja trebala izgubiti svoje jutro na to da čekam prijem kod njega I objašnjavam mu o čemu se radi?! Ali neću odustati, obavijestit ću i više instancije, ima i netko na višoj razini od makarske Turističke zajednice i Grada – ogorčena je gospođa.



Kaže da se već 40 godina kupa na Nuglu i kako je uistinu paradoksalno kako je ova plaža bila tiša i manje posjećena od "tekstilaca" čak i dok nije nosila oznaku.



- Nije to u redu! Mi imamo samo tih 100 metara, a oni 10 kilometara plaža! Neka nam puste taj naš dio. Ovako se umorimo od objašnjavanja svima koji dođu. Jer mnogi ljudi zaista nemaju pojma da je to plaža za nudiste – objašnjava naša sugovornica.



Samo dan nakon njenog poziva u našu redakciju latentni je rat prerastao u pravi sukob. Jedna je gospođa iz redova odjevenih, ljuta na postavljanje međe, odlučila baciti konop. Na plažu je, kako doznajemo, došla s djecom, ne znajući da konop ima svrhu razgraničenja.



Kvadrati za odjevene bili su popunjeni, pa se smjestila na teritorij za golaće. Na sebi je, međutim, ostavila bikini, kao i na djeci kupaće gaćice. Čim se smjestila, upozorena je od nekolicine nudista da to nije mjesto za nju.



No, nudisti su se namjerili na krivu osobu, koja im je poručila da je plaža javno dobro, da njoj ne smetaju nudisti, pa ne bi ni ona njima trebala predstavljati smetnju, kao i da je granice ne zanimaju.



Da stvar bude zanimljivija, kako doznajemo od svjedoka, linija granice ne proteže se samo na kopnu, nego se nevidljiva crta nastavlja i u – moru.



- Djeca su se kupala u moru i ovima koji su odjeveni, i koji su očito prešli nevidljivu liniju, rečeno je da to nije njihovo. Međutim, gospođa koja se pobunila protiv konopa mirno je rekla kako se svi tu mogu kupati, i na koncu je tako i bilo – kažu nam.



Ovu priču koja bi se mogla ispričati i u obliku zabavne humoreske, iako ćemo mi izabrati ostati ozbiljni, iskomentirala je na svojem Facebook profilu i jedna Makaranka.



- Ljudima stvarno ne triba puno za skandal, dovoljno je zalipit etiketu i eto ti ga na, odma kreću podjele. U divljini Nugla je svak moga nać svoje misto, bio gol ili u kupaćem, zaslužio je jer je ima volje potegnit do tamo. Pokušavam vizualizirat i teško se ne nasmijat, goli i obučeni, svak na svojoj strani, a i dalje na istoj plaži... čemu crta razgraničenja? - piše, između ostaloga, na njenom profilu, a ispod statusa su, naravno, krenuli komentari.



Kako bilo, zanimljivo je da se rat zbiva vrlo vjerojatno zbog zbunjujuće table koju je postavio Grad, iako sasvim sigurno uzroci leže i u prekapacitiranosti plaža, koje su rezultirale porivom za potragom. A potraga je pojedince dovela do Nugla koji više nije skrovit.



Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a, smiruje situaciju i poručuje: "Table stižu!"



Zašto su uopće postavljene zbunjujuće table, Novak-Srzić nema odgovora, ističući kako ih je postavio Grad Makarska, a ne TZ.



- Ta tabla je, koliko znam, stavljena prije gradske odluke da je plaža namijenjena nudistima. Međutim, svi tradicionalno znaju da su se tamo kupali nudisti, iako je naš lokalni svijet na tu prekrasnu plažu odlazio i odjeven.



Znam, čula sam za taj latentni rat i uopće ne shvaćam zašto bi golima smetali odjeveni. Bilo bi logičnije da je obrnuto. Ali mi ćemo napraviti novu tablu, i stavit ćemo je već početkom tjedna.



Što se tiče njihovog ratovanja, mogu freći da mi je žao da se tako žestoko svađaju oko toga tko će se tamo kupati. Ta plaža prije svega zahtijeva da je primjereno sredimo, da stavimo tuš I elementarne stvati, da ne bude divlja plaža i da je upristojimo.



Za mene je to veći problem od toga tko će se tamo kupati. Teško će se to ikad ispraviti do kraja. Ljudi se spuste do plaže i žele uživati u tom komadiću raja, što je potpuno razumljivo – kaže Hloverka Novak-Srzić.