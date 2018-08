Ovo je priča o 'malim' i 'velikim' Hrvatima: pogledajte zastavu u obliku jegulje kojom je dogradonačelnik dalmatinskog grada poslao poruku svim 'nedomoljubima'

Veličina je važna. Kad je hrvatsko domoljublje u pitanju onda je i najvažnija. Mali Hrvati naprosto nisu na cijeni. Ali su zato veliki tražena roba. Takozvane Hrvatine.



Lako ćete ih prepoznati. Mašu zastavama. Zastavama oblažu i retrovizore. Drže ruku na srcu dok svira himna. Tu istu ruku radije bi odsjekli nego glasali za komuniste. A oni dobro znaju gdje se kriju komunisti, ne trebate ih to ni pitati, mislit će da ih provocirate. Zapravo, sigurno ih provocirate, svaka vaša misao je provokacija, i sama vaša pojava je provokacija.



Provokacija je i kad ih pitate zašto grade bez građevinske dozvole. Zašto ne plaćaju porez. Zašto na sudu daju lažne iskaze. Zašto tuku žene. Zašto im je loša bila četrestpeta. Zašto se ne smije propitkivati devespeta. Zašto slušaju cajke. Zašto plaču za Oliverom a slušaju Thompsona. Zašto ne nauče već jednom upotrebljavati riječ "sekundarno". Zašto ne prestanu "sumljati". Zašto voze automobile bosanskohercegovačkih tablica. Zašto imaju prebivalište u Mostaru.



Da, na to su posebno žestoki, jer svaki veliki Hrvat zna da je Hercegovina Hrvatska i s time ih je bolje ne provocirati.

Evo, recimo, Joze Vranješ, makarski dogradonačelnik. Čovjeka ne poznam, ali većega Hrvata od njega ne vidjeh. Ako ne vjerujete, pogledajte samo ovu zastavu. Ima da se pred njom, i Jozinim hrvatstvom svakako, svaki mali Hrvat - Hrvatić, Hrvatičić, Hrvatičičić - smrzne. Jer, u Makarskoj je takvih malih koliko hoćeš. A sumnja se, ako nam dopustite otkriti, da ima i onih koji, božeprosti, uopće nisu Hrvati.



"Dragi gosti i prijatelji, pozivamo vas na veliku feštu Zelenke, posebno pozivam sve Domoljube, Makarane koji vole Hrvatsku, da pivaju večeras s nama", napisao je Joze Vranješ na svom Facebook profilu u predvečerje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja.



Posebno je, dakle, na feštu u organizaciji Grada, plaćenu iz džepa svih poreznih obveznika, pozvao one koji vole Hrvatsku. Jer, zna Joze Vranješ, ima i Makarana koji je ne vole. Onih koji, sjeme im se zatrlo, riječ domoljub ne pišu velikim slovom.



Na primjer, evo da se pokušamo sjetiti samo nekih, to su sigurno oni koji predvode inicijativu za obranu Osejave i koji su obmanuli naivne makarske Hrvate - svaki, naime, veliki Hrvat zna da ćeš pravoga Hrvata najprije prepoznati po naivnosti - i to njih blizu 5000, i okrenuli ih na krivu stranu.



A gdje su tek oni kojima smeta što makarski dogradonačelnik vozi automobil bosanskohercegovačkih tablica, što ima prebivalište u Mostaru i što ne mogu prihvatiti da čovjek kojega svojim krvavim radom plaćaju na njihove malohrvatske upite odgovara kako se, citiramo, "nema namjeru baviti glupostima".



Nema se, eto, Joze Vranješ namjeru baviti glupostima, pa je sašio najveću hrvatsku zastavu na svijetu i njome se domoljubno ogrnuo.



Plašt je to nevidljivosti ispod kojega možeš raditi što hoćeš. Pod takvim plaštom se išlo u pljačku nakon Oluje, pod takvim je plaštom ubijena Aleksandra Zec, pod takvim su plaštom mučeni zatvorenici u Lori, pod takvim plaštom je obavljena pretvorba, pod takvim plaštom je uništena jedna cijela zemlja.



Pod takvim plaštom, u konačnici, možeš plaziti jezik svim onim Nehrvatima koji dišu tvoj hrvatski zrak.



"Pitaju me", kaže Joze Vranješ na još jednom svom recentnom velikohrvatskom postu, "tko je postavio ovako veliku zastavu na zgradu Grada Makarske, a ja odgovaram: Pravo je pitanje tko će se usuditi da je u budućnosti ne postavi?"



Strašnije rečenice od mnogih strašnih rečenica izgovorenih u ovo slavno vrijeme novodomoljublja, ne čuh. Stoga, evo, sam se svrstavam, ne čekam pravorijek Jozina suda, i sklanjam se među male Hrvate. Ako može, među najmanje.



Uz napomenu onim velikima, da ovaj komad krpe kojim ste omotali svoje jastvo nije hrvatska zastava. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, naime, jasno propisuje kako treba izgledati hrvatska zastava, a ova golema jegulja to sigurno nije. No, tko je još vidio da se veliki Hrvati drže zakona.