'Cilo jutro su stavljali srdele u more, to van ništa kod ulova ne pomaže!': pogledajte kakvom je samo ješkom ovaj lovac na divljač uhvatio prvu tunu u svom životu

Lovac vam je uvijek dobar lovac, pa bio i ribolovac!



Ovo bi ponajbolji bio opis Tomislava Hruškara, strastvenog lovca na divljač, a od četvrtka i uspješnog ribolovca na velike morske trofeje, one krasotice plavoperajne tune. Budući da se 42-godišnji vlasnik ličkog lovišta "Hruškar" u Plješevici, nedaleko Korenice, sada može pohvaliti kako je svoj prvi nastup na službenom nadmetanju u big game ribolovu, a radi se o "Tuna fever Rogoznica 2018", odmah okrunio i izlovom ljepotice iz dubina, teške nekih pedesetak kilograma.



– Prvo nadmetanje, prvi dan, prvi ulov… Ajme, koliko toga prvi put, a na mom štapu tuna. I vjerujte mi taktika, odnosno dobar rad mojih nogu presudio je što imam ovaj trofej – pozirajući na krmi katamarana "Super cat" sa svojom lovinom, govori Tomislav, otkrivajući još jednu tajnu:



– To što su naš kapetan Ivan Komar i sin mu Damir cijelo jutro stavljali srdele u more, to vam ništa kod ulova ne pomaže. Da nije bilo mojih kobasica, ne bi nama tuna ni došla. Zna i ona što dobro miriše, a što je vrhunskog okusa. Evo i sami probajte.

Zasuo nas je, tako, Tomo, u svojoj euforiji pregrštom informacija, no mi ćemo iz početka.



U ribom bogatom rogozničkom akvatoriju održava se četvrto izdanje sportsko-turističke manifestacije "Tuna fever Rogoznica 2018", i prvog od tri ribolovna dana na more je isplovilo trideset posada iz desetak zemlja. Spustile su se udice u more, pregledale krene, namjestili štapovi i po nemilosrdnom suncu ribolovci su počeli "brumavati" – ubacivati ješku u more, u ovom slučaju srdele. A kako bi se privuklo što više tuna, što veće jato, srdele se sjeckaju i ubacuju u drobilicu, te se čeka da se štap nategne.



I to "zatezanje" dočekala je posada "Super cata" u 11.54, ni tri sata od samog starta ribolova.



Paniku tada nastalu na brodu teško je opisati – treba javiti sucima Tončiju Luketi i Goranu Baranoviću poziciju broda i podatak kako imaju ribu na štapu, pa snimiti štap s markicom prvog ribolovnog dana, treba snimati izvlačenje "plijena", ribolovcu namjestiti pojas za izvlačenje tune kojeg tek čeka natezanje sa "slanom grdosijom".



– Evo je, stiže lipotica, prati je Tomo, naša je – diktira "kapo" Ivan Komar, inače splitski ratni vojni veteran, i sam strastveni lovac na divljač, te već iskusni "big gamer" dok mu sin Damir, bivši vrhunski ragbijaš, snima cijelu akciju izlova, sucima kao dokaz.

– Ajme, pazi da ne ode pod brod – dobacuje četvrti član posade Matko Katavić, koji se inače bavi turizmom, no sada mu je glavni zadatak pratiti je li se ta morska krasotica pravilno privlači brodu.



– Vadi je na krmu, evo je, naša je…. – vriskali su od sreće momci sa "Super cata", te nastavili pozirati sa svojom tunom.

– Jesam vam rekao gdje je tajna. U onoj mojoj kobasici od jelena i vepra. Zamirisala je ona i tuni, ajte i vi probajte, jer je krasna, pikantna, suha, a ne presuha, taman… – niže epitete za svoj suhomesnati pripravak vlasnik Tomislav, no brzo je dobio konkurenciju u glasovnom "pripetavanju" s posadom "Gladijatora", broda Borisa Županovića, organizatora ovog prestižnog nadmetanja, inače i prvog hrvatskog "big game" izbornika.



– Ma da vam je mi nismo potirali ne bi ni došla na vašu udicu. Hvala nama… – dovikuju posadi "Super cata" s "Gladijatora", gdje je posada nešto neslužbenija, njih sedam ribolovaca…



Kako izgleda na moru, kako se lovi tuna, što privlači ribolovce ali i turiste koji zbog ove manifestacije biraju destinaciju, došao se i sam uvjeriti Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, koja je "Tuna fever Rogoznica 2018" proglasila događanjem ovogodišnje sezone.



– Rapska fjera, splitska Ultra, Advent u Zagrebu i rogoznički Big game su manifestacije zbog kojih gosti biraju destinaciju, te ćemo s promocijom Rogoznice nastaviti daljnje predstavljanje Hrvatske za ovo ribolovno tržište koje uz nautičko ima itekako što ponuditi gostima – ozbiljno nam je pojasnio detalje manifestacije prvi čovjek hrvatskog turizma, no mi smo tražili i njegovo viđenje samog ribolova.



Ipak su isplovili na more, okušali su se u brumavanju i izlovu njih petorica, nešto manje sportski nastrojenih od onih na popisu sudionika. A to su vam, uz direktora Staničića, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, koji je svoj odmor u Zatonu stavio u "ler" kako bi otišao na tune, pa Miroslav Ivić, predsjednik Uprave "Slobodne Dalmacija", te Jadran Kapor, glavni urednik naše novinske kuće, i Davor Pavić iz kabineta župana splitsko-dalmatinskog.



Uz Borisa i Andija Županovića, oni su izišli na more "sinjati" što to privlači "big gamaše", te smo ubrzo saznali kako je najbolji s udicom upravo direktor Staničić.



– Da dođe gore kod mene u Miljevce, on bi i u rijeci Krki ulovio tunu – – opisao je Ivić ribolovno umijeće Staničića, inače rođenog Rabljanina, a ministar Pavić samo je pojasnio kako je on sada na odmoru. Sada u je ljetnoj "štaciji" u Zatonu, inače porijeklom iz Imotske krajine, iz Ričica, pa se odmah našao razlog za zafrkanciju jednog gospodina s juga – Kapora, Dubrovčanina.



– Ma nek se oni zezaju, drugi put sam na Big gameu i oduševljen sam ribolovom. Od malih nogu sam na barci i svaki izlazak na more odmor je za dušu – diplomatski je kazao Jadran Kapor te "vratio" zafrkanciju ostatku posade, koja je na kraju ipak otvorenih usta slušala priče o morskim putešestvijama ministra Pavića, koji je kao fizičar sudjelovao na oceanografskim istraživanjima po svjetskim morima, a 2007. je mjesec dana brodio u akvatoriju Antarktika.



Lijepo je svima "sjela" priča o hladnim morima na plus 37 stupnjeva rogozničke "Sahare". I još kada se u daljini namreškalo more – naši ribolovci su krenuli u lov na svoje trofeje. Boris Županović caruje ovim morima, tune ima, stokovi su se oporavili i sada ima povećih primjeraka za izvaditi na palubu. Samo ih treba i uloviti, pa smo "Gladijatoru" poželjeli dobro more, za našu novu priču.



Svečano otvaranje



Svečano otvorenje četvrte manifestacije „Tuna fever Rogoznica 2018.“, održalo se u srijedu navečer na novouređenoj rogozničkoj rivi. Natjecatelje ali i brojne goste, i strane i domaće, pozdravio je Boris Županović, predsjednik splitskog kluba Big game Croatia, organizatora nadmetanja, a zatim Sandra Jakelić, načelnica Općine Rogoznica. Nadmetanje je otvorio Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, sve popraćeno raskošnim vatrometom, a za nastavak dobre zabave, do jutarnjih sati, pobrinuo se popularni Jole odnosno splitski pjevač Joško Čagalj, te akrobati iz K-teama, koji su svojim umijećem plesa na svili, pa s obručima i točkom s bubnjevima, publiku ostavili bez daha.