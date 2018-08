Od festivala gastronomije na Hvaru ostalo samo ime: na 'Puhijadi', umjesto 'božjih zalogaja', nudili odojka, janjetinu i pljeskavice!?

RICETA

Puhove se u stara vremena tovilo mendulima i orasima u posebnim 'dolia' posudama, a zatim peklo u medu

Stanovnici Dola na otoku Hvaru upriličili su 11. puhijadu, čuveni festival gastronomije, kulture, sporta i zabave, a posjetitelja im zaista nije falilo.



Manifestacija koja je zadnjih dana u ovo malo hvarsko misto privukla na tisuće ljudi posvećena je puhu i puholovu, što se na središnjem dijelu škoja proteže još od rimskog doba.



Nekada davno, za vrijeme toga Rimskog Carstva, puhove se tovilo mendulima i orasima u posebnim "dolia" posudama, a zatim peklo u medu. Mještani Dola, koje na škoju nerijetko nazivaju Marokancima, pripovijedaju nam da su ti slasni bokunčići još u davnoj prošlosti bili tretirani kao "Deorum cibus – božji zalogaj", što se praktično nije promijenilo ni u novijem dobu. Pa i njihovo selo je naširoko poznato po onoj "Jednega puha u dvi fete kruha" i onda sve to zalit žmulom dobrog hvarskog vina, ali ova godina je prvi put prošla bez toga. Umjesto "puha sa gradela", ljudi su jeli neke druge vrste mesa, odojka, janjetinu, pljeskavice...



– Puha nemamo u ponudi iz dva razloga: jedan je što smo ove godine Puhijadu organizirali nešto ranije nego inače, morali smo se uskladiti s drugim feštama u okruženju, a pusi tek polako izlaze, još nije nastupila njihova lovna sezona. Drugi leži u tome da je sve ovo što radimo svojevrstan hommage puhu, pa nije nužno da ih jedemo.



Nekada je on bio ključan za prehranu stanovništva, dodatni izvor energije za preživit preko ljeta, a danas nam to nije potrebno. Mi na neki način živimo u izobilju, pa neka se i pusi malo odmore, rekuperaju – poručio je prof. Ivica Moškatelo, osnivač i spiritus movens udruge "Tartajun", koja organizira ovu manifestaciju, a njezino ime, zanimljivo je, potječe od poljoprivrednog alata u obliku čvrstog komada drveta dužine 30-ak centimetara, što je nekoć služio za sigurno i čvrsto vezivanje mjehova i vreća.



Inače, Doljani su i ove godine priredili more događanja, što bi se ono reklo za svakoga ponešto.



– Naravno, Puhijada ne bi bila prava bez boćarskog turnira "Dol Open", na kojem je pobjedu odnijela domaća ekipa "Borče" (Jole Čurepić, Tomi Stančić Glavinić, Fabijan Dužević, Milovan Kumbura, i kap. Marinko Dužević), ali brojne posjetitelje isto tako privukla je izložba slika dolskog zeta Marinka Vitasa u crkvi sv. Ane, onda biciklistički poligon za djecu do 10 godina, a što tek reći za premijeru predstave "Dobri naši zahodi" prema istoimenoj knjizi Damira Carića u izvedbi dječje skupine amaterskog kazališta "Petar Hektorović" ispred crkve Gospe od Sela. Također smo imali i zabavnu večer NK "Sloga" uz "Totem bend"... – kazao je Nikša Šurjak, predsjednik udruge "Tartajun".



Predvečer su na igralištu u strani Sv. Ane djecu zabavljali klauni Bumbo i Šarenko, zatim su uslijedili: "Puh free climbing" (slobodno penjanje poput puha), prezentacija specijalnog izdanja lista "Tartajun", koje je na neki način retrospektiva svih ranijih brojeva i predstavlja godišnji ciklus života u Dolu, te poticajni govori organizatora i predstavnika Grada Staroga Grada, a što se zabave tiče zabilježili smo vrlo uspješne nastupe grupe "Dreamers band" iz Splita i hrvatske glazbene dive, naše veloluške Jasne Zlokić, koja je svojim nepreživljenim hitovima publiku na nogama držala sve do kasnih noćnih sati.