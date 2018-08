Gadarija na omiljenom kupalištu nedaleko od Splita: čitateljica nam javlja da su morem plivale fekalije, iz Vodovoda tvrde: Pumpe su 'zagucale', ali kupanje na ovoj plaži je apsolutno sigurno

Zabrinuta čitateljica "Slobodne" obratila nam se s informacijom da je prošle nedjelje u popodnevnim satima na plaži kod luke u Dućama primijećena mrlja fekalija u moru.



Nad mrljom je navodno letjelo jato galebova, a to su sve vidjeli i turisti koji su se vozili u brodici.



- Mještani su zvali omiški "Vodovod" koji je oko 19 sati poslao svoje radnike, a jedan od njih nam je u razgovoru potvrdio da je došao na poziv mještana, i naveo da moraju provjeriti pumpu za odvodnju fekalija koja ponekad ne može sve ispumpati zbog povećanog kapaciteta gostiju - napisala je u svom dopisu anonimno čitateljica čiji su podaci poznati redakciji.



Uz to je dodala i to da o izljevu fekalija nitko iz "Vodovoda" nije obavijestio Zavod za javno zdravstvo. Sama ih je nazvala i potvrdili su joj, priča nam, da nisu obaviješteni o ovom incidentu.



Od Joška Bijukovića, voditelja tehničke službe omiškog "Vodovoda", doznali smo da nema opasnosti za kupače ove plaže. Prema njegovim riječima, djelatnici "Vodovoda" odmah su izašli na teren i počeli sanirati problem čim je uklonjen automobil koji im je smetao u pristupanju crpnoj pumpi.



- U popodnevnim satima smo izašli na teren jer su se pumpe "zagucale". Nismo odmah mogli pristupiti crpnoj stanici na plaži jer je smetalo jedno parkirano vozilo pa je prošlo nekih sat vremena dok se pozvala policija koja je taj problem riješila. Pumpe su nakon toga odmah očišćene i crpna stanica je normalno nastavila s radom - kazao je Bijuković, dodavši da ljudi sve i svašta bacaju u kanalizaciju, zbog čega stanice znaju zakazati.



- Nisam dobio nikakvu informaciju o ikakvoj mrlji u moru ili dojavu da je neki veći problem nastao zbog zakazivanja pumpi. Nije istina da je crpka zakazala zbog većeg broja ljudi, odnosno gostiju u sezoni.



Ona normalno radi, zadnjh mjesec dana nismo na njoj imali nijednu intervenciju, ali zna se dogoditi da zakaže zbog svakojakih bačenih stvari u kanalizaciju - veli voditelj tehničke službe omiškog "Vodovoda", koji kaže kako je mrlja, o kojoj je prvi put čuo od nas, mogla nastati, primjerice, ako se izlila nafta ili neka druga tekućina iz broda kojih ima povećan broj vikendom u luci.



- Da smo išta ozbiljnije primijetili, svakako bismo o tome obavijestili Zavod za javno zdravstvo, ali ponavljam da nismo. Moguće da se kroz tih sat vremena dok se pokušavalo ukloniti parkirano vozilo nešto i izlilo, ali naši djelatnici to nisu primijetili niti prijavili, što u takvim situacijama imaju običaj.



U luci su skoro sve kuće spojene na crpne stanice koje fekalije prepumpavaju prema kolektoru u Omišu. Problem je što nisu svi u Dućama spojeni na odvodni sustav i to se mora uskoro rješavati. Međutim, što se nas tiče, kupanje na ovoj plaži je apsolutno sigurno, isto kao i posljednih pet godina koliko ova crpna pumpa radi - naglasio je Bijuković.