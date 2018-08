Kad živite od turizma, a usred sezone ostanete bez interneta: 'Prava katastrofa, u tjedan dana smo izgubili 25 tisuća eura! A sve je kriv T-Com...'

Serviser iz 'Ericssona', T-Comove kooperantske tvrtke, stigao je tek peti dan od prijavljivanja kvara. Čovjek, međutim, ništa nije mogao napraviti...

Kad od turizma živite, a dogodi vam se da u jeku sezone ostanete bez internetske veze, to je doslovce za poludjeti.



Djelatnici turističke agencije "Holiday Dalmacija" to najbolje znaju budući da su već sedam dana, praktički, odsječeni od svijeta. Od 25. srpnja u prekidu su im bile sve telefonske linije, kao i internetska veza, a teleoperater, tvrtka T-Com, nikako da ukloni kvar.



– Prava katastrofa, ne možemo vjerovati da se ovo događa. Zbog prekida telekomunikacijskih veza, u tjedan dana nam je napravljena šteta od najmanje 20.000 do 25.000 eura, a svakim novim danom iznos raste. Poslovanje nam je ugroženo jer nismo bili u mogućnosti slati rezervacije hotelima u Dalmaciji. Bez tih popisa hoteli su vam u totalnom mraku...

Rooming liste

Pretprošle subote je bilo najgore; više od 1900 gostiju morali smo rasporediti u hotele na potezu od Zadra do Dubrovnika i na otocima.



Zbog kvara na internetskoj vezi nismo mogli poslati tzv. rooming liste, zbog čega je došlo do ogromnog nereda, a dio gostiju nije uopće dobio smještaj.



Oni sad, naravno, traže od nas da ih obeštetimo, a čitav je problem, zapravo, nastao zbog T-Coma, koji nije pravodobno uklonio kvar – kaže Miro Kučić, direktor tvrtke "Holiday Dalmacija", koja posreduje između europskih turoperatora i najvećih hotelskih kuća na dalmatinskom području.



Naš sugovornik pokazuje prepisku s T-Comom i mailove koje naslovljava s "hitno" ili "urgent" i u kojima teleoperatera moli da pošalje servisera na teren kako bi se utvrdilo je li za uklanjanje kvara potrebno nekoliko sati, dana ili tjedana. Rekli su mu najprije kako će tehničar doći u četvrtak, no nitko se nije pojavio toga dana, kao ni u petak.



– Molili smo barem nekakvu informaciju, kako zaposlenici ne bi sjedili besposleni u uredu i čekali. U petak, 27. srpnja, iz T-Coma dobivamo odgovor da je "služba nadležna za otklon smetnji upoznata s navedenim poteškoćama i radi na njihovu otklonu".



U njemu napominju i kako su zatražili žuran otklon smetnje te da ga očekujemo u kratkom roku. Nama je serviser, i to iz "Ericssona", T-Comove kooperantske tvrtke, stigao tek peti dan od prijavljivanja kvara.



Čovjek, međutim, ništa nije mogao napraviti – njemu su rekli da ukloni kvar na našim instalacijama, a on je konstatirao kako uopće to nije u pitanju, te da je prekid u telefonskim vezama prouzročio kvar koji je nastao na kabelima između nas i centrale. U svakom slučaju, nemoćni smo, dovedeni smo u poziciju da čekamo i bilježimo nove štete u poslovanju – kaže Kučić.

Partneri zgroženi

Njihovi partneri iz Europe, grupacija "Globtour", zgroženi su i uopće ne mogu, dodaje naš sugovornik, vjerovati da se tehnička poteškoća toliko dugo uklanja.



– Kontaktirali smo čak i "Deutsche Telekom", vlasnika T-Coma, da se ova agonija riješi. Zbog velikih šteta koje su nam prouzročene već smo angažirali odvjetnike i vjerojatno ćemo tužiti teleoperatera – govori direktor "Holiday Dalmacije".