Nepoznati vandali posjekli stabla kostele na izlazu iz Šestanovca: 'Posadili smo ih da uljepšamo mjesto, a onda dođe nasilnik i sve uništi...'

Treći put zaredom nepoznati počinitelj posjekao je desetak stabala koja su još prije pet godina članovi Udruge za bolji i ljepši život Šestanovčana, posadili uzduž i poprijeko Šestanovca.



Ovog puta stradale su kostele na izlazu s autoceste, odnosno na račvanju s državnom cestom D39.



– Nažalost, naš narod nije dovoljno osviješten što znači ekologija. Ovo rade ljudi koji mrze Šestanovac i sve pozitivno što se događa u mjestu. Zamislite tko bi iole normalan to mogao napraviti. Pa dobro, razumjeli bi da to netkome smeta jer se nalazi na privatnom posjedu, ali ovako. Posadili smo ih u namjeri da putnici namjernici na izlazu s autoceste i prometovanjem prema mjestu imaju što vidjeti. Postavili smo klupice, omogućili im hladovinu, i onda vam dođe nekakav nasilnik i sve uništi – ogorčen je dopredsjednik udruge Anđelko Babić.



Fotografija posjećenih stabala izazvala je šok i ogorčenje i na društvenim mrežama na kojima se jasno vide razmjeri tog nečovječnog čina. Iz udruge pozivaju mještane da prijave ovakve slučajeve koji su uzeli maha, te skoro svakog tjedna u proteklih nekoliko tjedana strada poneko stablo.



– Kada se krenulo s akcijama oplemenjivanja mjesta nismo ni slutili da će doći do ovoga. Pričinjena šteta sada se mjeri u nekoliko tisuća kuna jer je uz kostele posjećeno i nekoliko Judinih stabala u centru mjesta. Sijeku svi, i domaći i strani, i nitko ništa ne pita. Voljeli bi da nas se kontaktiralo ako su stabla nekome smetala, iznašli bi zajedničko rješenje, a ovako mogu s velikim zgražanjem reći da se radi o nečuvenom činu. Zar tim ljudima ništa nije sveto – energičan je Zlatan Kalajžić, prvi čovjek šestanovačke udruge.



U općinskom komunalnom odjelu, pak, tvrde da nisu upoznati s najnovijim nedjelima. Što se tiče stabala u centru mjesta, privatni poduzetnik koji je zakupio zadružnu površinu obavijestio nas je o zahvatu na terenu. Sječa dvaju stabala po njima je bila neophodna jer su onemogućavala ulaz na teren.



– Investitor će nakon radova ponovo dolično urediti i zazeleniti mjesto. A, što se tiče ovog novog slučaja, vaš upit nam je prvi glas – tvrdi prvi općinski komunalac Josip Maslov, dodajući:



– Ako je nekome smetala sadnja stabala, trebao je odmah reagirati, a ne sada i ne na ovakav način.