Hvarani: Ormarić T-Coma ugrožava živote mještana, poklonili smo i svoju zemlju da ga uklone, a ignoriraju nas već četiri godine!; T-com: Žao nam je, stižemo uskoro

Upoznati smo s predmetnim slučajem te poduzimamo sve da bi se sanacija ormarića realizirala u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da će radovi biti dovršeni već početkom idućeg tjedna te se iskreno ispričavamo radi nastale situacije i neugodnosti, kažu u T-comu

U Maloj Rudini kod Staroga Grada-Farosa godinama nasred ulice leži skršen "T-Com"-ov ormarić i ugrožava ljudske živote. Na tu činjenicu upozorio je Saša Krunić (42), čovjek ispred čije obiteljske kuće se ormarić nalazi i kaže da je to stvarno za rubriku "Vjerovali ili ne".



- Prije četiri godine svi smo mi iz ulice od Staroga Grada zamoljeni da za javnu cestu ustupimo jedan metar zemljišta po dužini, pa sam tako i ja za tu namjenu besplatno dao 22 četvorna metra moje parcele.



No, tom prigodom je od novog ogradnog zida stražnja strana "T-Com"-ova ormarića ostala udaljena nešto više od 90 centimetara i rečeno je da će se njega odatle maknuti te ponovno ugraditi na prikladno mjesto.



A kada sam vidio da vrijeme prolazi i nitko ne reagira, do sada sam barem pet puta nazivao i to prijavljivao operaterima spomenute tvrtke na telefonski broj 08009000. U tim prigodama bi uzimali sve potrebne podatke, ali nikad ništa poduzeli nisu – žali se Krunić.



Međutim, najgore je što se na tom mjestu dogodilo već nekoliko prometnih nezgoda, na svu sreću samo s materijalnom štetom. U jednoj od njih je ormarić i skršen, tako da sada leži na prometnoj površini. Posljednja prometna nezgoda u kojoj je sudjelovala M.Š. (podaci poznati Redakciji) sa svojim automobilom, dogodila se prije nekoliko mjeseci.



- Ja sam se u međuvremenu obraćao i tehničarima "T-Com"-a, ali su mi oni rekli da ne mogu ništa učiniti bez radnog naloga. Lani je ovdje bila čitava ekipa te tvrtke i ponovno sam molio da nešto poduzmu, da netko ne izgubi glavu, a oni su mi odgovorili da su došli samo provjeriti linije.



Zanimljivo je da su u ovom okruženju telefoni i internet u funkciji, makar je jedan kabel pri udaru vozila u ormarić prekinut. I sve to tako stoji godinama, gledamo neogovornost kakvu se malo gdje može sresti, pa sam se stoga na kraju odlučio obratiti medijima – veli Saša.



A naš posao je, naravno, da tražimo objašnjenje zašto se mjerodavni ovako odnose prema svojoj opremi na terenu i kada će ormarić napokon biti maknut s prometne površine u Maloj Rudini.



I zamislite, na odgovor Odjela za korporativne komunikacije "Hrvatskog telekoma" nismo dugo čekali. Još ako ga provedu u djelo, nitko sretniji od Krunića i njegovih susjeda u ovom pitoresknom mjestu kod Staroga Grada.