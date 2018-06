Ogorčeni ugostitelji šokirani najnovijom odlukom: Štekate plaćamo 250 posto više!; Gosti uzvraćaju: Šta grintate, pola litre piva je 40 kuna!

Odluka o promjeni druge zone u prvu te promjena cijena javne površine u Hvaru je nepoštena, nerealna i ishitrena. To je kazna svima onima koji su svojim trudom, zalaganjem i ulaganjima postigli to da jedna uličica koja nikad u svojoj povijesti nije poslovala pozitivno naprave čudo i da ista postane hit ljetne sezone.



Podizanje cijene prve zone za 100 posto te ukidanje subvencija ugostiteljima grada Hvara je direktan udarac na kvalitetu poslovanja, dodatna ulaganja, zapošljavanje te visinu plaća svih zaposlenih - stoji u tekstu peticije koju je praktično na početku pune sezone potpisalo gotovo 30 hvarskih ugostitelja, a ona je već upućena Gradu Hvaru i gradonačelniku Rikardu Novaku na razmatranje i konačnu odluku.



Svoj pečat i potpis na peticiju stavilo je i Udruženje obrtnika otoka Hvara, odnosno njegova predsjednica Katica Vučetić. Ona također traži da se ulica Kroz Grodu vrati u 2. zonu, kao što je to bilo do sada, a ugostitelji njezin postupak cijene i poštuju, smatraju ga posve odgovornim, jer je Hvar ipak još uvijek otok i neusporediv recimo s Dubrovnikom, Makarskom ili Splitom, u kojima su, istini za volju, podignute cijene javnih površina. Većina hvarskih lokala zimi je zatvorena budući da nema dovoljno posla ni za koga.



- Eto, ja sam prošle godine za 47 četvornih metara javne površine u I. zoni i 7-8 četvornih metara u II. zoni ispred svoga ugostiteljskog lokala Gradu imao obvezu platiti između 26 i 27 tisuća kuna, a ove godine se od mene za to isto traži 60.000 kuna. Dakle, cijena je s 400 porasla na 1000 kuna po četvornom metru i pitam se je li to normalno, što je to Grad učinio i čime su nam se poboljšali uvjeti poslovanja da bi se cijena toliko podigla, a jedino pojašnjenje gradonačelnika je da im fali novca.



- Dakle, pokušava nas se izjednačiti s onima koji samo ljeti dođu u Hvar da bi pokupili novce i onda odlaze odakle su i došli, a puno bi bolje bilo da Grad novac zaradi od iznajmljivanja tri prostora na Pjaci, otočiću Galešnik, Fortici, bivšem caffe baru "For", Gradskoj lođi, Crvenom salonu, bungalovima hotela "Sirena" i tko zna čega još - govori Zoran Miliša.



Gradonačelniku uz to predlaže da štogod novca "ubere" od propisa koje je Grad već donio, primjerice od onih koji se opijaju, uriniraju i vrše nužde po javnim površinama te šetaju neprikladno odjeveni po najužem centru grada.



Prisiljava ga se, veli, da podigne ionako visoke cijene, a ni to ga neće spasiti, pa bi nakon 28 godina ugostiteljske tradicije vrlo lako mogao biti prinuđen na zatvaranje svoga lokala ili pak promjenu načina poslovanja, tako da više uopće ne radi sa štekatom.



- Stara cijena javne površine u I. zoni bila je 600 kuna po četvornom metru, a za one koji imaju dva i više stalno zaposlenih radnika ona se umanjivala za 5 posto, da bi sada porasla na 1000 kuna po četvornom metru. To je uistinu enormno povećanje, a taj novac, ako gradska vlast ne prihvati ono na što želimo skrenuti pozornost našom peticijom, mi možemo nadoknaditi jedino povećanjem cijena naših usluga, što nas je većina već i učinila - kazao je Stipe Jeličić u ime kavane "Pjaca" u Hvaru, koja plaća 160 četvornih metara javne površine u najužem centru grada, pa nije teško izračunati o kolikom se povećanju zapravo radi.



A onima kojima je druga zona zamijenjena u prvu, njima je prostor za štekate poskupio čak 250 posto. Lokali su s radnicima posve dobro limitirani, tako da malo tko od ugostitelja razmišlja o otpuštanju zaposlenika, ali zato se trošak pokušava nadoknaditi podizanjem cijena usluga.



Spomenimo samo da je cijena piva od pola litre podignuta na 36 do 40 kuna po botelji, onaj tko primjerice na Pjaci popije kavu s mlijekom za to će izdvojiti 25 kuna, a ako se četveročlana obitelj 'usudi' izići na pizzu, to bi s pićem moglo stajati između 350 i 400 kuna.



Za hrvatskog čovjeka to je uistinu preskupo, a pridonosi li tome i Grad Hvar svojom Odlukom o visini zakupnina za korištenje javnih površina za postavljanje štekata?

Usklađenje s okruženjem

– Odluku kojom se određuju cijene i zone za naplatu poreza na korištenje javne površine donijelo je Gradsko vijeće 30. studenoga 2017. i ta se odluka primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine. Cijene u Hvaru nisu se mijenjale od 2006. godine, a nakon ovog usklađenja s gradovima u okruženju, zakupnine su još uvijek među nižima u usporedbi sa sličnim turističkim središtima na obali. Naravno da ćemo razmotriti sve prijedloge i primjedbe naših sugrađana, uz napomenu da se odluka predstavničkog tijela tijekom godine može mijenjati do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine – odgovorio je gradonačelnik Novak.