Općina mu platila put da bi se osramotio u Austriji: istaknutom dugopoljskom HDZ-ovcu izrečena kazna zbog podignute desnice u Bleiburgu, na sudu izrazio žaljenje zbog svog čina

Anđelko Bosančić, istaknuti član dugopoljskog HDZ-a i bivši lokalni dužnosnik, osuđen je u petak na Zemaljskom sudu u Klagenfurtu na 15 mjeseci zatvora jer je tijekom komemoracije u Bleiburgu pozdravljao visoko podignutom desnicom.



Kazna je uvjetna, što znači da bi Bosančić mogao vrlo brzo stići doma u Dugopolje.



- Iz zatvora će biti pušten u narednih nekoliko sati i odmah može otputovati u Hrvatsku. Nikakva druga kazna, novčana ili slično, nije mu izrečena – kazao nam je u petak nešto prije podneva Bosančićev austrijski odvjetnik Peter Krassnig.



On je na toj dužnosti prije 15-tak dana zamijenio svog kolegu po službenoj dužnosti Thomasa Romaucha, i to na traženje članova obitelji.



Kako je bio u žurbi između dvaju ročišta, Krassnig nije mogao ulaziti u detalje obrane.



S druge strane, glasnogovornica suda u Klagenfurtu, sutkinja Eva Maria Jost-Draxl pojasnila nam je da, što se tiče austrijskog pravosuđa, Bosančić neće imati nikakvih ograničenja tipa ulaska u njihovu zemlju.



- Jedino u roku tri godine ne smije ponoviti kazneno djelo za koje je uvjetno osuđen – pojasnila je.



Istaknuti član dugopoljskog HDZ-a završio u austrijskom zatvoru: zbog visoko podignute desnice mu prijeti i do deset godina zatvora



Bosančić je prošao kao i prvi iz skupine od šestoro Hrvata koji su zbog istog ili sličnog djela završili iza rešetaka u Koruškoj.



Radilo se o 51-godišnjem Vukovarcu, koji je na sud izveden 19 lipnja, a nakon što je izrazio kajanje i pravdao se alkoholiziranim stanjem, procijenjeno je da je u pritvoru proveo dovoljnih mjesec dana i da više nema potrebe za boravkom u zatvoru kod Klagenfurta.



Kao i Vukovarac, Bosančić se tijekom postupka branio kako ništa loše nije mislio i na koncu je izrazio svoje žaljenje.



Prema informacijama kojima raspolažemo, izricanje presude Anđelku Bosančiću pratili su članovi njegove obitelji i prijatelji.



Nakon što se doznalo za presudu, pozvali smo njegova sina Marija, ali je odbijao pozive. Nedostupni su u petak bili i Zlatko Ževrnja te Ljubo Marasović, s kojima je Bosančić putovao u Bleiburg.



Put je platila Općina Dugopolje, čiji načelnik Perica Bosančić također danas nije odgovarao na telefon.



Dugopljski HDZ-ovci su u Bleiburg putovali na trošak poreznih obveznika! Doznali smo i kad je 'Dan D' za Anđelka Bosančića, uhićenog zbog visoko podignute desnice