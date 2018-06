Opet totalni kaos na Jadranskoj magistrali: Podstrana u prometnoj blokadi, kilometarske kolone oko Omiša, od Splita do Makarske putuje se dva i pol sata

Podstrana je u blokadi! Čitavom dužinom Općine, oko šest i pol kilometara, promet je danas u mirovanju.



Kolona na Jadranskoj magistrali traje već satima, zakrčena je D8 autima od Mutograsa, krajnjeg naselja Podstane prema istoku, i proteže se sve do mosta na rijeci Žrnovnici.



Situacija nije puno bolja ni izvan Podstrane. Omiš je s obe strane zagušen kilometarskim kolonama automobila -

iz smjera Splita proteže se sve do Dugog Rata, a iz smjera Makarske do Čeline.



Da bismo što slikovitije dočarali današnju situaciju na Jadranskoj magistrali, recimo i to da put od Splita do Makarske traje otprilike dva i pol sata.



Inače, kolone u lipnju duž cijele Podstrane ne pamte se, krivac je svakako poluoblaka, koja potjera turiste s plaža, koji se onda zapute put Splita i okupiraju ponajviše shopping centre, svjedoci kažu da u Cityja i Malla ne možeš iglicu provuć.



Sad to što turisti ne znaju da sunce grije i tamni kožu i ispod oblaka, kao da je čak i ugodnije kad ti glavu direktno ne prži, nije im za zamjeriti, ipak su stranci. Za zamjeriti je, pak, našijencima, strukturama na vlasti, onima prije, i onima sada, koji ne vide prometnu kataklizmu od Splita do Omiša, ili obrnuto, svejedno.



Jučer je, pričaju očevici, kolona dotaknula Brzet, na istok od Omiša. Kolone su i kroz cijele Duće.



Nedostižan Omiš, nedostižan Split! Tko je kriv?! Istražit će se jednom...