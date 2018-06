Trogodišnjak iz Zmijavaca već je sedma žrtva napada poskoka ove godine: liječnik pojašnjava što se točno događa u vašem tijelu nakon ugriza otrovnice i kada je opasnost najveća

Trogodišnji dječak iz Zmijavaca kod Imotskog, kojeg je prošle subote ugrizao poskok u blizini njegove kuće, dobro je i izvan životne opasnosti. Dječak se trenutačno nalazi na JILD-u (jedinici intenzivnog liječenja djece) Klinike za dječje bolesti KBC-a Split na Firulama, i kako se očekuje, uskoro bi trebao biti premješten na odjel dječje kirurgije.



Nakon što je dječaka za prst desne ruke ugrizla zmija otrovnica, on je u stabilnom stanju prevezen s Jedinice Hitne medicine u Imotskom u KBC Split, zaprimljen je na Kliniku za infektologiju, gdje je dobio antiviperinim serum i drugu potrebnu terapiju.



No, potom je zbog ugroženosti ruke premješten na Firule, gdje mu je ranu na ruci operativnim zahvatom zbrinuo dežurni dječji kirurg. Na dječjoj kirurgiji uspješno je napravljen zahvat dekompresije mišića podlaktice, a potom je premješten na JILD.

I ovaj slučaj ugriza opasne otrovnice samo je upozorenje svima koji koriste otvorene prostore, posebno u prirodi, da budu oprezni i da izbjegavaju sumnjiva mjesta gdje bi se mogle nalaziti zmije, a u slučaju ugriza potrebno je odmah javiti se liječniku, ili osobu koju je ugrizla zmija otrovnica uputiti na Jedinicu hitne medicine.



Prema riječima prof. dr. Borisa Lukšića, predstojnika Klinike za infektologiju KBC-a Split i najpozvanijeg infektologa u Hrvatskoj za razgovor o otrovima poskoka, ove je godine veliki broj ugriza poskoka.



- Do sada smo u ovoj godini imali sedam slučajeva ugriza te vrste zmije. Svi su oni primljeni na Kliniku za infektologiju i svi su na vrijeme dobili antiviperini serum i svu drugu potrebnu terapiju. Od tih sedam osoba šestero ih je odrasle dobi, od kojih su dvije osobe imale srednje tešku i tešku kliničku sliku. No, svi su uspješno izliječeni i pušteni kući, kazuje dr. Lukšić.



- Dijete je dovedeno kod nas na Infektologiju s teškim ugrizom poskoka, odmah je dobilo antiviperini serum i ostalu potrebnu terapiju, no, nažalost, kod njega je došlo do razvoja najteže lokalne komplikacije, tzv. compartment sindroma, ili akutnog sindroma mišićnih odvojaka, kazuje dr. Lukšić.



O čemu se točno radi, dalje pojašnjava naš sugovornik.



- Kada zmija ugrize, ona inicira količinu otrova neovisno o tjelesnoj masi žrtve. Budući da je tjelesna masa djece manja, intenzitet otrovanja je veći, pa je tako i veća mogućnost razvoja ovog sindroma. Nije isto ima li žrtva deset kilograma ili 110 kilograma tjelesne mase - pojasnio je dr. Lukšić.



Zanimalo nas je što se točno događa sa žrtvom nakon ugriza.



- Lokalno, na mjestu ugriza javlja se velika oteklina, zbog čega je poremećena cirkulacija ruke i jedini terapijski postupak u ovom slučaju je fasciotomija, kirurška intervencija kojom se reže koža, potkožno tkivo i fascija mišića. Na taj se način oslobađa poremećena cirkulacija u ekstremitetu, ovaj put ruci. Moram reći da je dječaku zbog toga bila ugrožena ruka, kao i život - kazao nam je dr. Lukšić.



Za kraj nam je dr. Lukšić pojasnio kada je osoba koju ugrize poskok najviše životno ugrožena.



- Opasnost je najveća ako zubi zmije ugrizu direktno u krvnu žilu. Onda dolazi do razvoja toksičnog šoka i cirkulacijskog kolapsa, koji može dovesti do smrti...