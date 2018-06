'Likara nema, pobigli su vani!': Dalmaciji fali specijalizanata, situacija je kritična u Solinu koji bi mogao ostati bez ijednog pedijatra...

Ministar državne imovine Goran Marić susreo se s gradonačelnicima i načelnicima Splitsko-dalmatinske županije na radnom sastanku koji već treći put imaju zajedno sa županom Blaženkom Bobanom, jedna od točki koje su izazvale najviše zanimanja bio je plan potrebnih specijalizacija u županijskom Domu zdravlja.



Napokon će se riješiti sudbina devastiranih odmarališta, napuštenih vojarni i objekata sa 'sto vlasnika'! Ministar Marić najavio čelnicima Splitsko-dalmatinske županije kako će se sve odvijati



– Imamo osiguran novac iz EU fondova za 36 specijalizacija, od čega je njih osam za hitnu pomoć, raspisanih 2016.-2017. godine. Od ožujka ove godine županijski Dom zdravlja ima odobrenje ministra Kujundžića za 45 specijalizacija, no još nemamo izvor financiranja, a znamo kako petogodišnje školovanje specijalizanta stoji oko milijun kuna – upoznala je prisutne pročelnica Dijana Luetić, dok je župan Boban obećao već u sljedećem proračunu novac za deset specijalizacija, poglavito one najproblematičnije: ginekologija, pedijatrija i radiologija.



– Doslovno smo ukrali ginekologa iz vukovarske bolnice i s Korčule, a radiolog iz KBC-a Split, koji je sada u mirovini, od 1. srpnja počinje s radom u makarskom Domu zdravlja. Likara, nažalost, nema, pobjegli su vani, imaju bolje uvjete – direktan je bio Dragomir Petric, ravnatelj Doma zdravlja, što je izazvalo i reakciju čelnika.



– Zašto se bolje ne planira, pa jedine dvije pedijatrice u Solinu idu u mirovinu. Znalo se to i prije pet godina, koliko traju specijalizacije. Imamo 7000 djece, više rođenih nego umrlih, hvalimo se time, a sutra će mi grad ostati bez likara za dicu. Osigurat ćemo i mi novac u proračunu za specijalizacije pedijatara – zatražio je Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina, dok je načelnik Baške Vode Joško Roščić bio oštriji:

– Nije u redu kukat i očekivat sve od Županije, a neke općine imaju veće troškove reprezentacije nego ja. Mi smo s 2,5 milijuna kuna izgradili novu ambulantu, a u petak će nam početi s radom i tim B Hitne pomoći, za što smo izdvojili gotovo 900.000 kuna.