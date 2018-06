Povratnik iz Švedske u malom je mistu imao velike planove, ali sve je bliže odlasku iz Hrvatske: Ne daju mi raditi jer sam došljak. Domaći se drže zajedno, svi su rođački isprepleteni...

Bio sam u Malmöu kad je Kolinda Grabar-Kitarović dolazila tamo i pozivala nas Hrvate da se vratimo u domovinu. Da sam znao što me ovdje čeka, sigurno ne bih dolazio. Ovako, ne riješi li se uskoro moj problem, odo opet u Švedsku, nema mi druge – jada nam se Rudolf Šokić, najmoprimac hotela "Porat" u Pučišćima.



Šokić je podrijetlom iz Vareša, u BiH, a na otok je stigao jer je tu imao vikendicu. Mislio je na Braču, kaže, stvoriti ozbiljan biznis, osiguravati prenoćište grupama turista koji nakon što slete na aerodrom u Bolu odlaze na kruzing po Jadranu, no – veli – mislio pa se prevario.



Problemi su počeli prije dvije godine, kad je na ulazu u hotel "Porat", koji unajmljuje od tvrtke "Agan kamen", osvanuo ogroman štekat.



– Od kojeg praktički moji gosti nisu mogli ni ući ni izići iz objekta. To je bilo strašno. Imam unutra kafić, a vani nemam štekat?! Gosti hotela od mene naručuju kavu, piće, a služi ih konkurencija jer nemaju pojma da sjede u drugom ugostiteljskom objektu. Da sve bude apsurdnije, bašta koja je dvadeset i dvije godine bila sastavni dio hotela, odlukom općinskih vlasti dana je u najam drugom koncesionaru, a moja investicija dovedena u pitanje.



- Gostima, osim prenoćišta, praktički ništa drugo nisam mogao ponuditi, jer kad bi izašli pred hotel, kad bi samo prekoračili prag, našli bi se u ugostiteljskom objektu konkurencije koja je poslovala gotovo jedino na račun mojih gostiju. Vlasnik toga štekata nije imao šank, ali je zato, mrtav-hladan, posluživao moje goste – kazuje Šokić koji, veli, kroz najam koji plaća "Agan kamenu" otkupljuje hotel kako bi ga u konačnici preuredio, no, kaže, kako sada stvari stoje, zbog općinara to neće biti u mogućnosti.



– Prvo je tuđa bašta bila pred objektom kojim sam unajmio, a onda je ove godine terasa podijeljena na pola, a jedan njezin dio proglašen javnim prolazom. Umjesto da štekat bude pridružen objektu, jer ja nikada ne bih uzeo u najam hotel da to tako oduvijek nije bilo, meni konkurencija odvlači goste i postavljanjem suncobrana na prolazu koji je proglašen javnim – sprječava njihov ulazak u hotel i izlazak iz njega.

Vlasnik štekata koji je tu bez ikakve logike – bespravno ga je ostaklio, ali to inspektore očito nije briga – žali se Šokić, koji misli da je razlog što mu se, veli, stalno baca klipove pod noge to što je došljak u malo mjesto.



Domaći se, objašnjava, drže zajedno, svi su rođački isprepleteni – "oni u ugostiteljstvu s ovima u Općini" – pa drugo, ističe, nije ni mogao očekivati.



– Sudskim putem ću se boriti da štekat pripadne hotelu kako je uvijek i bilo – odlučan je. U protivnom, veli, nema mu druge nego napustiti Pučišća i vratiti se u Švedsku sa spoznajom da mu u Hrvatskoj nisu dopustili raditi zbog jala, jer je hotel koji je godinama bio zapušten preuzeo "netko sa strane".



Sasvim nešto drugo čuli smo od Nikole Eterovića, vlasnika štekata koji danas graniči s onim kojim upravlja Rudolf Šokić. Eterović veli da je hotel "Porat" u suvlasništvu Općine Pučišća i "Agan kamena", a u jednom dijelu se nalazila i trgovina "Studenac". Etažiranje nije bilo provedeno i to je stvaralo probleme oko "razgraničenja" suvlasnika. No, etažiranje je sada obavljeno i danas se točno zna što je čije.



– Općina Pučišća mi je iznajmila štekat koji je bio pred hotelom koji je Šokić unajmio, i tu nema ništa sporno. Ove godine je napravljen kompromis jer se on žalio da mu gosti ne mogu ući i izići iz hotela, pa je na dio površine pred hotelom koncesiju dobio on, a na dio ja – kaže Eterović, koji na Šokićeve priče o velikoj investiciji u jedini pučiški hotel – odmahuje rukom.



– Ma, njemu su isključivali vodu, struju, tu je dolazila i policija zbog maltretiranja radnica. Prikupljao se novac za jednu konobaricu iz Bosne koja se nije imala čime vratiti kući. To hotela nije vidjelo. Tu vam se radi samo o ljubomori jer je kod mene više gostiju, što je logično jer su i moja ulaganja u kafić veća – tvrdi Eterović, a njegove riječi potvrđuje i član Povjerenstva za dodjelu koncesija općine Pučišća Stjepan Kusanović.

– Stvarno više ne znam što taj čovjek hoće?! Prvo se žalio da je štekat pred hotelom u posjedu drugog i to smo mu uvažili i dopustili i njemu da radi. Problem je bio i u tome što mu gosti od stolova i sjedalica nisu imali kuda prolaziti, pa smo i to riješili i dio terase proglasili javnom površinom s pravom prolaza koja se kao takva ne može dati u koncesiju. Računali smo da su tako svi problemi riješeni, a on je sad opet nezadovoljan jer želi koncesiju na cijelu terasu, uključujući i prolaz do hotela, jer, kao, ako je hotel u njegovu najmu i štekat pred njim također, onda mu više ni taj javni prolaz ne treba – objašnjava Kusanović.



I on kaže da je Šokićevo poslovanje u pučiškom hotelu "Porat" vrlo problematično.



– Pazite, on bi cijeli štekat za sebe, a ni za ovo za što smo mu izdali koncesiju – čak tri rate najma – nije platio. Ne plati li ni idući mjesec, morat ćemo mu oduzeti koncesiju – jasan je Kusanović, koji odbacuje sve navode da bilo tko u općinskoj vlasti i u Pučišćima ima išta osobno protiv Šokića, ali, veli, "ne može se poslovati a ne plaćati nikoga ništa i ne izvršavati obveze prema lokalnoj samoupravi".