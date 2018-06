Požrtvovni otočanin stoti put darovao krv: Bio sam sretan, znam da tim činom spašavam nečiji život

Šjor Milan je do sada, počevši od 1985. godine, darovao gotovo 50 litara dragocjene tekućine i zasigurno je primjer koji trebaju slijediti mlađi otočani

Otok Hvar napokon ima čovjeka koji je stoti put darovao krv.



Riječ je o Milanu Slijepčeviću, podrijetlom iz Teslića (BiH), koji u Hvaru živi već pola stoljeća, još od 1968. godine, gdje ima i svoju obitelj. No, ovaj put je to, budući da je stariji od 65 godina, morao učiniti na Odjelu za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Split.



Dakle, trebalo je putovati do županijskog središta, nije krv mogao dati u matičnom društvu Crvenog križa, što mu nije bilo teško. Odlučio je otići i zaokružiti zaista lijepu brojku.



- Ma ništa zato, morao sam popuniti upitnik, onda je uslijedila provjera hemoglobina, mjerenje krvnog tlaka, liječnički pregled..., morali su po redovnoj proceduri utvrditi da sam zdrav. Ništa neobično, dapače ugodna i opuštena atmosfera, između ostalog zahvaljujući liječnici Ivi Roić Dužević, našoj otočanki, ali moram reći i to da sam ja tek došao na svoje kada sam dobio "zelenu kartu" da se zavalim u transfuzijski stolac. Bio sam sretan, radostan kao i svaki put prije, zato jer sam svjestan da tim činom spašavam nečiji tuđi (ugroženi) život - skromno će Milan, ponos grada i otoka Hvara, darivatelj velikog srca i široke duše.



Dakle, do sada je, počevši od 1985. godine, darovao gotovo 50 litara dragocjene tekućine i zasigurno je primjer koji trebaju slijediti oni nešto mlađi otočani. A on će, kako i sam kaže, sa svojom humanom misijom nastaviti i dalje, na njega se uvijek može računati, darivat će sve dok bude mogao.



Naravno, Milanovo veliko djelo cijeni njegova obitelj (supruga, kćerke, unučad), prijatelji, sugrađani i svi na škoju, uključujući one u Gradskom društvu Crvenog križa (DDK).



- U potpunosti smo svjesni neizmjerne dobrote gospodina Slijepčevića, pa smo ga stoga nedavno u povodu obilježavanja 140 godina Hrvatskog crvenog križa, 65 godina organiziranog darivanja krvi u Lijepoj našoj i Svjetskog dana DDK, predstavili trećem razredu Osnovne škole "Hvar". Djeca su upoznata s osnovama darivanja krvi (Olja Budrović), a dobila su i didaktičke darove, kao podsjetnik na jedno lijepo druženje.



Zahvalni smo našem Milanu na njegovom emotivnom, humanom i edukativnom govoru, a spomenuti razred smo odabrali upravo zato što njihova učiteljica Ivana Visković redovito dariva krv. Drago nam je da su s nama također bile stručna suradnica škole, dugogodišnja darivateljica Lukrecija Lovrinčević te Fani Vučetić, majka jednog učenika – rekla je Maja Budrović, predsjednica Gradskog društva Crvenog križa.