Povijesni dan za Makarsku: najveća svjetska privatna jahta uplovila u gradsku luku, više od 100 milijardera inzistiralo da skrenu s uobičajene rute kako bi posjetili dalmatinski biser

Dogovor s časnicima kruzera bio je da se tenderi privežu na 'glavu' mula, ali taj se plan izjalovio u zadnji tren. 'Mul je bio klizav zbog plime pa se posada uplašila da se neki od putnika ne posklizne. Onda smo iskrcaj na brzinu organizirali na rivi, a dio za prijem ogradili na 15 metara, a kako smo promptno i smireno reagirali, dobili smo pohvale od kapetana', veli lučki redar Mijo Grabovac

"Što se bijeli na pučini plavoj? Al' su snijezi, al' su labudovi? Nisu snijezi, nit' su labudovi nego prvi kruzer koji je ikada uplovio u Makarsku."



Ovako bi izgledao ''narodni'' opis bijele grdosije ''The World'' duge oko 200 metara koja se na pučinu pred gradskom lukom usidrila u subotu u jutarnjim satima i tamo ostala do nedjelje kada je nastavila plovidbu prema Dubrovniku.



Kako doznajemo od turističkih agenata, putovanje je započelo u Veneciji, pa se krstarilo do Rijeke i Hvara, a potom i do našega grada.



Zapravo, nije riječ o klasičnom kruzeru, već luksuznom brodu ili jedinoj putujućoj kući na svijetu, a na kojoj svoje privatne apartmane ili manje stanove kao u stambenoj zgradi ima oko 130 državljana iz 40 svjetskih zemalja od kojih neki na brodu borave cijelu godinu i putuju svijetom, dok neki svoje smještajne kapacitete iznajmljuju.



A ima i onih koji se ''ukrcaju'' na par mjeseci za vrijeme interesantnijih putovanja.



Najveća svjetska privatna jahta, koja plovi pod zastavom Bahama i koja je je prilikom uplovljavanja na oko trećinu nautičke milje, oko 600 metara od luke, postala i najveća atrakcija u gradu, dovela je u Makarsku 300 putnika, vlasnika brodskih apartmana i to iz Amerike, Engleske, Italije i Australije te gotovo jednak broj članova posade.







Bijeli impresivni brod s 12 paluba, 165 luksuzno opremljenih apartmana koji kontinuirano kruži svijetom, tako je ove godine u svoju specijalno prilagođenu turu koju izglasavaju vlasnici ''stanova'', prvi put uvrstio i Makarsku kao turističku destinaciju brodskih milijardera.



Ovom je činjenicom posebno oduševljena direktorica TZ-a Makarska Hloverka Novak Srzić koja je kazala da je naš grad napokon prepoznat kao poželjno i nezaobilazno odredište.



- Uplovljavanje prvog kruzera u Makarsku predstavlja nam veliku čast jer su nas vlasnici brodskih stanova, bogataši iz cijeloga svijeta, uvrstili u plan putovanja. Doista je ovo povijesni dan za makarski turizam i znak da nismo slučajno zagrljeni prirodom - kazala je Novak Srzić.



Detalje oko dolaska na rivu 300 vlasnika kruzerskih stanova otkrio nam je lučki redar Mijo Grabovac koji je mjesecima prije s agentima i dogovarao cijeli protokol.



Naime, gosti s bijele ''lađe'' od velebne jahte do mula dovezeni su tenderima u koji stane oko 50 ljudi pa je dio njih mini autobusima otišao na izlet do Splita i Mostara, dio biciklima do Biokova, a neki su krenuli u razgledavanje grada i na ručak u lokalne restorane.



Sam iskrcaj na rivu gdje su ''instalirani'' natkrivena mini recepcija, stol, stolice, kutak s rashlađenim pićem te stalak s kišobranima-suncobranima, bio je malo kompliciran i neplaniran.



Naime, kako pojašnjava Grabovac, dogovor s kapetanima kruzera bio je da se tenderi privežu na ''glavu'' mula, ali taj se plan izjalovio u zadnji tren.







- Mul je bio klizav zbog plime pa se posada uplašila da se neki od putnika ne posklizne. Onda smo iskrcaj na brzinu organizirali baš na rivi, a dio za prijem ogradili na 15 metara, a kako smo promptno i smireno reagirali, dobili smo pohvale od kapetana - veli Grabovac.



Dodaje kako je istina je da je ''The World'' prvi kruzer koji je pristao u Makarsku.



- Ne pamtim da nas je ikada, a posebno u zadnjih 14 godina koliko radim kao redar, posjetila ovakva bijela ''ljepotica' - zaključuje Grabovac.



"The World'' je izgrađen 2002. godine u norveškom brodogradilištu Rissa kada je prvi put i isplovio, a kroz 16 godina ''obišao'' je više od 1200 luka u 140 zemalja, a jedini od svih kruzera na svijetu ima teniski teren u punoj veličini.



Privatna jahta ima samoposlugu i delikates trgovinu, butik, golf simulator, trim stazu i teretanu, dva bazena, spa i fitness centar na 650 kvadrata, kapelicu, umjetničku galeriju, medicinski centar, šest restorana, kino, knjižnicu pa čak i kolekciju od 12.000 vina, a na ''brodić'' može sletjeti i helikopter.