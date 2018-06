Bura oko Modrog jezera: Grad za privatnika srušio stabla i izbetonirao dio zaštićenog područa; Posebno je zanimljivo objašnjenje zašto im je 'čuvar prirode' to odobrio...

Grad Imotski je nonšalantno porušio stabla na ulazu u Modro jezero i betonirao terasu za budući ugostiteljski objekt, ne mareći pri tome za vlastitu prirodnu baštinu ni za hrvatske zakone.



Tvrdi to za naš list Mate Rebić, Mostov županijski vijećnik, te dodaje kako "imotska vlast uništava biser prirode pogodujući koncesionaru".



– Ministarstvo zaštite okoliša potvrdilo je da se radovi izvode unutar zaštićenog područja. Nakon što je u dogovoru s Ivanom Gabelicom, ravnateljem županijske ustanove "More i krš", grubo izmanipulirano tumačenje o granici zaštićenog područja spomenika prirode, Grad Imotski je prostor u svom vlasništvu dao u koncesiju zajedno s projektom proširenja. Takvim tumačenjem porušen je dio stabala kako bi se otvorio prostor za betonizaciju i terasu za budući ugostiteljski objekt – naglašava Rebić, te nastavlja:



– Na jasno pitanje je li za radove na ovoj lokaciji potrebna suglasnost resornog ministarstva, iz Zagreba mi je stigao odgovor kako se "predmetni zahvat nalazi unutar granica Spomenika prirode Modro jezero. Ako se zahvati izvode unutar područja zaštićenog u kategoriji spomenik prirode, tada je potrebno ishoditi dopuštenje upravnog tijela Županije splitsko-dalmatinske". Napominjem da je županijski Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 4. lipnja potvrdio da Grad Imotski za spomenute radnje nije tražio, a ni dobio, suglasnost navedenog tijela.



U imotskoj gradskoj upravi, koliko se moglo primijetiti, mirno su primili, kako ističu, stalno prozivanje Mostova županijskog vijećnika Rebića, koji je "mogao putem svojih neovisnih vijećnika u Gradskom vijeću dobiti sve odgovore na pitanja oko Modrog jezera".



Na naše pitanje o navodima vezanim uz rušenje stabala na ulazu u zaštićeno područje, u Gradu smatraju da se "to može raditi isključivo uz nadzor i odobrenje čuvara prirode", a kao dokaz su predočili i zapisnik u kojem čuvar dopušta uklanjanje suhih i opasnih grana za posjetitelje.



Što se tiče zahvata za ugostiteljski objekt koji je dan u zakup privatniku, Grad Imotski je radio u skladu s dozvolama izdanim još 9. srpnja 2004. od imotske ispostave Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojima stoji da je "uvidom u rješenje o zaštiti Modrog i Crvenog jezera od 25. ožujka 1964. razvidno je kako se zaštita odnosi na pet zemljišnih čestica", dok se sporni objekt nalazi na potpuno drugoj parceli koja je izvan zaštićenog područja.



To znači da nisu potrebni uvjeti zaštite. Sve što je obavljano unutar i oko objekta je sukladno projektnoj dokumentaciji i do sada postojećim dozvolama, te su poštovane sve zakonske i građevinske procedure. Smatramo suvišnima dodatne komentare, a sva prozivanja i etiketiranja su neopravdana i neumjesna – poručuju iz gradske uprave.