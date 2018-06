Promjene u MUP-u: nakon gotovo šest godina izabran novi šef splitske krim-policije, evo tko će ubuduće biti strah i trepet lokalnim kriminalcima

Nakon pet godina i devet mjeseci, Josip Buljan više nije načelnik Sektora krim-policije PU splitsko-dalmatinske, a na njegovo mjesto prvog kriminalista ove uprave ovih dana je izabran Ante Matković (na slici dolje).



Rezultat je to pismenog i motivacijskog ispita koji je proveden krajem svibnja ove godine pred MUP-ovom komisijom, na čijem je čelu bio Tomislav Buterin, savjetnik ministra Božinovića.



Naime, nakon što su pet i pol godina bili na rukovodećim mjestima u PU splitsko-dalmatinskoj, petero šefova u ovoj upravi, i to Josip Buljan, Ivo Babić, Božo Đerek, Marinko Ivandić i Vjera Malbaša, morali su se ponovno natjecati za svoje radno mjesto jer je Odbor za državnu službu poništio sredinom ožujka njihova rješenja po raspisanom internom oglasu iz 2012. godine, te je predmet vratio na ponovni postupak, koji je konačno proveden.



Svi su se dosadašnji šefovi javili ponovno, osim Vjere Malbaše, koja se nije htjela javiti na oglas na mjesto voditelja Odjela maloljetničke delinkvencije. Neki od onih koji nisu izabrani 2012. godine na rukovodeća mjesta imali su pravo i sada se javiti na interni oglas, ali su odustali, kao što je učinio magistar Vlade Perkušić, Antonio Sarić, Ivo Vranješ, Darko Šoda i još neki.



Šoda je te daleke 2012. bio izabran za voditelja Službe za očevide i krim-tehniku, čak je to MUP i objavio na svojim službenim stranicama, a mi u tekstu na portalu "Slobodne", a onda je preko noći, umjesto njega, kao novi voditelj osvanuo Božo Đerek.

Osim odlaska Buljana, nije zabilježen nikakav kadrovski tektonski poremećaj jer su nakon provedbe internog oglasa svoja mjesta i dalje zadržali voditelj Službe organiziranog kriminaliteta Marinko Ivandić, kao i voditelj Službe za očevide i kriminalističku tehniku Bože Đerek.



Najveći problem u cijeloj ovoj priči jest taj što su se na ovaj interni oglas mogli javiti samo oni koji su se javili i te daleke 2012. godine. Oni koji se tada nisu javili tako i dalje ostaju u kadrovskom zapećku i mogli su samo navijati za one koji su se javili prije pet i pol godina.



Fascinira znanje kandidata i stručnost i nepristranost komisije jer su od troje kandidata izabranih za vrijeme SDP-a sada prošla čak dvojica (Đerek i Ivandić), kada MUP-om upravlja HDZ, što je jasan dokaz da u policiji nema političkoga kadroviranja ni lobiranja.



Znakovito je i pomalo tužno što na internom oglasu za radna mjesta načelnika Sektora za granicu i voditelja Odjela maloljetničke delinkvencije nitko od kandidata nije prošao, pa će i Ivo Babić i Stipe Jagnjić morati aplicirati na popravnom.



U četiri slučaja Odbor za državnu službu poništio je MUP-ova rješenja iz 2012. za ova radna mjesta, zbog toga što komisija za provedbu internog oglasa nije bila sastavljena sukladno članku 8. stavku 5. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, te u jednom slučaju zbog toga što izbor kandidata nije obavljen na temelju objektivnih kriterija pokazanih rezultata na testiranju i intervjuu, gdje je najbolje rezultate postigao Stipe Jagnjić, a izabrana je Vjera Malbaša.



Iz MUP-a su odgovorili na naš upit o ovoj temi nakon dva dana, potvrđujući izbor navedenih kandidata te dodajući da je na radno mjesto voditelja Službe za državnu granicu izabran Mladen Bužančić. Također su naveli da je za radno mjesto načelnika Sektora za granicu i voditelja Odjela maloljetničke delikvencije interni oglas obustavljen.