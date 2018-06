Turski brod napokon stigao u Brodotrogir: spasioci uspjeli spriječiti ekološku katastrofu, otkriven i uzrok havarije

lead

Tegalj je tekao bez problema do novog prodora mora kod Drvenika Malog, no i taj prodor uspio je zaustaviti ronilac iz Komiže.

Kao da nije bila dovoljna pomorska drama turskog broda "Haksa" koja se u nedjelju ujutro odvijala u blizini otoka Jabuke, nego se morala odigrati i jedna tijekom tegljenja toga broda u "Brodotrogir".



Kako smo već izvještavali, "Brodospasov" remorker "Alkaid" u nedjelju poslijepodne, oko 18 sati, stigao je na 12 NM (nautičkih milja) od Jabuke, gdje je u tegalj uhvatio brod "Haksa", koji je u nedjelju ujutro, pred svitanje, na toj poziciji doživio havariju, odnosno prodor mora u strojarnicu.



Kako 13 članova posade nije moglo ispumpati more iz strojarnice, pozvana je pomoć, te je osam članova posade s "Hakse" plovilom pomorske policije PU SD prevezeno u splitsku gradsku luku, gdje su stigli u nedjelju u 12.15.

Članove posade turskog broda Pomorska policija prevezla je u Split



Ostalih pet članova posade, uključujući kapetana, ostalo je na brodu kako bi se borili s prodorom mora. Nakon velike borbe brod je "zakrpan" te je bio sposoban za tegljenje put Trogira.



Tegalj je prema svom odredištu krenuo u nedjelju oko 19.30 i do 1.15 u noći između nedjelje i ponedjeljka sve je bilo u najboljem redu.



Dakle, više od pola puta prošlo je bez problema.

Paničan poziv

Kad ono, u gluho doba noći, kapetan "Hakse" paničnim je glasom izvijestio zapovjednički most "Alkaida" da opet more prodire, da im se gotovo cijela strojarnica napunila vodom pa da ostatak posade mora hitno napustiti brod.



Do tog je trenutka navigacija od Jabuke prema "Brodotrogiru" išla kao "podmazana".



Posada "Hakse" odmah je prekrcana na brod "Pojišan" Lučke kapetanije Split, te je nešto kasnije, oko 3 sata u noći, po njih stigao policijski gliser koji ih je odvezao u Šibenik.



Nakon što se posada prekrcala i otišla za Šibenik, "Alkaid" je "Haksu" i dalje držao u teglju te su na nekih desetak nautičkih milja od Drvenika Malog čekali da vatrogasci dođu na brod kako bi ispumpali vodu iz strojarnice.



Vatrogasci su s ispumpavanjem počeli u ponedjeljak oko 5.30, odnosno prepumpavali su more iz tanka u tank, kako bi izravnali "Haksu", kako brod više ne bi bio "inkrman".



I to ispumpavanje strojarnice, kao i ponovno "krpljenje" broda, trajali su do oko 12 sati, kada je "Alkaid", brzinom od oko pet čvorova, ponovno krenuo s tegljem prema "Brodotrogiru".



Rad na "krpanju" broda obavio je ronilac iz Ronilačkog centra "Manta" iz Komiže, koji je "začepio" rupu u trupu broda.



Dužina teglja, u nedjelju navečer, u trenutku kretanja od Jabuke prema "Brodotrogiru", bila je oko 300 metara, da bi se tegalj, dolaskom kod Drvenika Malog, u trenutku drugog prodora mora u strojarnicu povećao za 100 metara, te je u tom trenutku iznosio oko 400 metara. To je bilo neophodno kako bi se u slučaju potonuća "Hakse" spriječila još veća tragedija, odnosno kako bi se "Alkaid" u slučaju potonuća mogao što lakše "osloboditi" teglja, da ga ne bi on "povukao" za sobom u morske dubine.

Brojni nedostaci

Inače, tegalj su na "Haksi" uhvatili članovi "Alkaidove" posade koji su se prekrcali na "Haksu" kako bi tegalj i uhvatili, budući da posada turskog broda nije bila obučena za takvo što.



Tako je sretno završila ova potencijalna ekološka katastrofa, koja je mogla pogoditi područje otoka Jabuke, koje je najvažnije mrijestilište riba.



Najveća opasnost prijetila je od izlijevanja 70 tona goriva koje se "krilo" u tankovima "Hakse", a koje bi izazvalo veliku katastrofu. Zbog toga je, ali i zbog opasnosti od potonuća broda na dubinu od oko 150 do 200 metara, bilo nužno brod održati na površini, što je spasiocima i uspjelo.



Kako neslužbeno doznajemo, do prodora mora u strojarnicu došlo je zbog toga jer je jedna klapna (poklopac) ostala otvorena.



Inače, brod "Haksa", koji je čest gost luka u Jadranskom moru, u zadnjih godinu i pol dana su pomorski inspektori, u raznim lukama (dva puta u Splitu), pregledavali sedam puta te su pronašli od tri do devet nedostataka, a brod je zbog tih nedostataka prošle godine bio i u Trstu zaustavljen na nekoliko dana.



Nitko od članova posade nije ozlijeđen, a što će biti s brodom i teretom, tek će se vidjeti. Još uvijek se ne zna hoće li se teret iskrcati i gdje, kao ni hoće li brod odmah ići u dok.



Pilotina koja je naručena pred "Brodotrogirom", kako bi "Haksu" uvela u škver, došla je pred brod u ponedjeljak oko 15 sati i sretno ga sprovela u "Brodotrogir", gdje je oko 16.30 brod i vezan.