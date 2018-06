Upoznajte Horsta iz Njemačke, vjernog gosta zaljubljenog u Brela: Imam 86 godina, ali nije mi problem sjesti u auto i dojuriti na šljivovicu u moj drugi dom

Vjeran gost je najbolji gost. A da bi gost bio je vjeran, treba biti dobar domaćin. Najbolji. Zakon je to spojenih posuda. Turistički zakon. I drugoga nema.



Dobro to znaju u Brelima. Koliko općinski i turistički djelatnici vode računa o svome mjestu i svojim dugogodišnjim gostima potvrđeno je i prije nekoliko dana, kada su upriličili prijem dugogodišnjim gostima Ammeliese i Horstu Bergeneru iz Njemačke.



Općinska vlast i djelatnici TZO Brela povodom njihova 40-godišnjeg dolaženja u ovo prelijepo mjesto Makarske rivijere organizirali su prijem u općinskoj vijećnici, a dragi gosti - a dakako ih drukčije nazvati - stigli su u pratnji direktora hotela “Marina“ Ante Tomaša i šefice recepcije Marije Žamić-Mastelić.



Načelnik općine Brela Stipe Ursić i direktorica Turističke zajednice Valentina Vitković su nakon ugodnog razgovora cijenjenim gostima - jer nisu samo dragi, nego i cijenjeni - udijelili prigodne poklone i cvijeće uz veliku zahvalu za širenje ugodnih doživljaja iz Brela svojim kolegama i poznanicima.



- Prvi put smo došli u Brela 1978. godine i jako nam se svidjelo. Svoje zadovoljstvo smo upotpunjavali svake iduće godine i obitavali smo u privatnom smještaju kod Anke i Stanka Ursić. Posljednjih desetak godina smo privatni smještaj zamijenili hotelom, pa smo stalno u hotelu "Marina" - kažu dragi i cijenjeni gosti.



U Brelima im je, vele, predivno. Uostalom, da nije, zar bi dolazili sve ove puste godine. Bilo bi to malo čudno, zar ne? A predivno im je ne samo zbog lijepe breljanske prirode, jer ljepšu je teško naći, nego i zbog ljudi. Ključ je ipak, rekosmo, u dobrim domaćinima. Najboljim.



- Poznajemo mnogo ljudi u Brelima i stekli smo kroz sve ove godine puno prijatelja - napominju Nijemci, Ammeliese i Horst.



Nekoliko posljednjih godina, to posebno ističu, primjećuju pozitivne promjene u mjestu, pa pohvaljuju i mjesnu vlast, odnosno odgovorne turističke djelatnike. Zadovoljni su što je izvanpansionska ponuda sve bogatija, širi se, primijetili su, iz ljeta u ljeto.

Ammeliese i Horst u Hrvatsku iz Njemačke od prvoga dana dolaze osobnim automobilom. Ništa čudno, naravno. Samo da Horstu nije 86. pred vratima.



- Uvijek dolazimo osobnim vozilom, Brela su naš drugi dom i dolazit ćemo dokle god to bude moguće - prisnažuju dragi i cijenjeni gosti.



Koliko vole Brela, koliko poštuju svoje domaćine, pokazuju i time što su naučili mnogo hrvatskih riječi. Hvale lijepu i očuvanu prirodu, čist i ugodan zrak, bistro more, kao i gostoljubivost osoblja hotela te vrlo ukusnu hranu. Kao i domaću šljivovicu koju, ističu, često konzumiraju za vrijeme odmora.



Od direktorice TZ-a Valentine Vitković doznajemo da je bračni par Bergener svojom reklamom, a nema bolje reklame od one koja se prenosi "od uha do uha", uvelike pridonio tomu da Brela posjećuje sve više gostiju iz njihova Kölna i šire okolice.



- Imamo dosta gostiju koji dolaze u naše mjesto dvadeset, trideset i više godina, vodimo računa o njima, redovito im čestitamo rođendane, božićne i novogodišnje blagdane i slično, a onima s većim jubilarnim dolascima organiziramo ovakve i slične prijeme - zaključuje Valentina Vitković.