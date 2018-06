Turistice su se razmilile po gradu, pa smo dobili i modnu paradu: evo koje su top kombinacije za vruće ljetne dane

Koliko se puta zapitate: što ću odjenuti za brzinski "trk" do grada, do tržnice i spize? Duže hlače već vam neko vrijeme ne dolaze u obzir, lijepe se na noge i sputavaju, lepršave haljinice uvijek su dobitna opcija, ali nekad baš ona željena nije opeglana...



Biste li se usudile jutarnju "turu obveza" odraditi tek u vrućim hlačicama i T-shirtu, prozračnom kombinezonu, zapravo upravo u onome u čemu inače na svom godišnjem odmoru idete na kavu?



Zašto takve kombinacije ne bi bile poželjna opcija i u svakodnevnoj gradskoj rutini? Pritom ipak ne mislimo na opcije kupaćih kostima sparenih sa kratkim hlačicama, to ipak ostavite za neke druge adrese.

Gošće neuporno paradiraju po dalmatinskim gradovima, naša fotogalerija donosi isprobane jednostavne kombinacije za vruće ljetne dane...