Zvuči nevjerojatno, ali je istina: autobusna linija Makarska-Vrgorac je ukinuta, a čekajte samo dok pročitate zašto...

Kako autobusom doći od Makarske do Vrgorca. Ili od Vrgorca do Makarske, svejedno. Pitanje izgleda jednostavno, a takav je i odgovor: gotovo pa nikako. Zvuči nevjerojatno, ali izravna autobusna linija Makarska-Vrgorac i Vrgorac-Makarska ne postoji već sedam godina. Ukinuta je 2011. godine i od tada su dva bliska grada, doslovno naslonjena jedan na drugoga, isprepletena i ljudima i poslovima, praktično nepovezana.



Do Vrgorca se može doći jedino za 100 i više kuna autobusom Croatia Busa koji vozi do Hercegovine, a istom se linijom od Vrgorca može doći i do Makarske, ali samo ako ste sretnik pa uspijete uhvatiti ''prugu''. I, naravno, ako u novčaniku imate 100 kuna, kao što je u prošlotjednom izdanju Makarske kronike svjedočila naša čitateljica.



Posebno je žalosno što Makarani ne mogu autobusom niti do vrgoračkog Doma zdravlja gdje mnogi uglavnom idu zbog rendgena, ali to je opet druga, još tužnija priča, priča našeg zdravstva, o kojoj smo pisali i o kojoj bi se još dalo štošta napisati.



Tvrtka Promet Makarska do prije sedam godina, rekosmo, imala je redovitu, svakodnevnu liniju Makarska-Vrgorac-Makarska. I subotom i nedjeljom su vozili, a u voznom parku postojalo je čak šest autobusa za ''normalni'' i đački prijevoz. No, ništa od toga više nema, što se Makarske tiče, Vrgorac kao da je na kraj svijeta.



Velika šteta



Linija, međutim, nije ukinuta voljom ili hirom vlasnika Prometa, nego joj licencija nije produžena na novih pet godina. A nije produžena greškom jednog djelatnika Prometa. Tako barem kaže vlasnik tvrtke Mate Jujnović. I dodaje kako službenik Prometa koji je tada počinio grešku "slučajno propustivši produžiti licenciju" danas radi za drugog autobusnog prijevoznika. Čiji autobusi, na putu do svojih konačnih odredišta prolaze i kroz Makarsku i kroz Vrgorac.







- Ne znam kako se mom bivšem radniku uspjelo dogoditi da je zaboravio ili nije uspio produžiti licenciju za autobusnu liniju Vrgorac-Split i obrnuto, ali tim je potezom nanesena velika šteta svim mještanima Zabiokovlja kao i cijele Makarske rivijere, ali i nama. Istina, linija nije bila rentabilna, ali održavali smo je i nikada ne bih dopustio njezino ukidanje jer i ja potječem iz vrgoračkog kraja - kaže nam Jujnović.



Podsjeća Jujnović kako je nekoć autobus iz Vrgorca za Makarsku polazio u sedam sati, u osam bi bio u Makarskoj nakon čega bi nastavljao prema Splitu. Potom se iz Splita u Makarsku vraćao u 15.30 sati, da bi oko 16.30 bio na vrgoračkom kolodvoru. Uz ovu, postojale su i đačke linije za vrgoračke školarce koji su pohađali školu u Makarskoj, a koji se sada snalaze kako znaju.



Sve je pokušao



- Ma, sve sam pokušao, molio sam za pomoć i bivšeg vrgoračkog gradonačelnika Borisa Matkovića koji je autobusnu liniju da je htio, a nije, mogao produžiti jednim dopisom Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture jer ministar po nalogu gradonačelnika bez imalo muke može uvesti liniju - govori Jujnović.



Dodaje kako je putovanje od Makarske do Vrgorca i natrag Croatia Busom međunarodna linija koja nije baš najbolje rješenje i zbog zakonskih regulativa i, naravno, cijene jer je nekoć karta na navedenoj relaciji koštala oko 50 kuna, a ova je duplo skuplja.



- I što sada? Nije valjda da će ostati na ovome? - upitali smo Jujnovića.

- Ma, neće to biti ovako žalosno, bar se ja nadam. Liniju mogu pokrenuti ponovno samo uz pomoć mladih i pametnih gradonačelnika Makarske i Vrgorca koji će mi sigurno izići ususret ukoliko ista bude nerantabilna. Smislit ćemo nešto - kaže Jujnović dodavši da je procedura obnove licencije, odnosno sada dobivanja nove za spomenutu autobusnu liniju, komplicirana.



Naime, od Hrvatske gospodarske komore potrebno je zatražiti odobrenje i paziti da se vrijeme polaska ne poklapa s konkurentskom tvrtkom, potom je potrebno tražiti suglasnosti od Županijskog ureda za gospodarstvo pa od Ministarstva prometa.



Prvi korak, međutim, svakako bi trebao sastanak dvaju gradonačelnika i Jujnovića. Sve tri strane su spremne, što su nam potvrdili i vrgorački gradonačelnik Ante Pranić i makarski Jure Brkan.



- Ponovno pokretanje autobusne linije Vrgorac-Split nije stvar želje, već zakonskih mogućnosti i to baš nije jednostvano. U svakom slučaju, ja sam odmah za sastanak s Jujnovićem i Brkanom jer nam je linija uistinu prijeko potrebna i zbog naših stanovnika i turizma - kaže Pranić.



Istog je mišljenja i Brkan koji također napominje da je otvoren za zajednički sastanak.



- Makarskoj je prije autobusne linije do Vrgorca i natrag potrebniji rendgen, odnosno rendgenolog. No, ako mi kao gradonačelnici možemo napraviti bilo što da bi se linija obnovila, uvijek smo za suradnju - kazao je Brkan.