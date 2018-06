Vandali pajserom razbili autobus i Makaraninu uništili posao: Sumnjam na navijače koji su tu noć divljali po gradu! I ljut sam jer mi ne daju normalno raditi...

Razbijena stakla, nosač lijevog retrovizora i i odjeljci za prtljagu rezultat su divljačkog pohoda na jedan jedini autobus od kojeg ''preživljava'' Makaranin Tonči Vranješ, vlasnik obrta za prijevoz putnika Atlantic, a koji se u Makarskoj na parkiralištu u Dubrovačkoj ulici pored zgrade HEP-a dogodio u noći s petka na subotu, najvjerojatnije u periodu od 2 do 5 sati.



Vranješu koji se autobusnim i taxi prijevozom bavi dvije godine kada je i ''podigao'' kredit od 60 tisuća eura za kupnju 13-metarskog bijelog autobusa, sumanutim pohodom najblaže rečeno ''luđaka'' načinjena je šteta od 50 tisuća kuna, a najmanje 35 tisuća kuna je izgubio u tjedan dana koliko neće moći vršiti prijevoz stranih gostiju od Zadra do Dubrovnika jer će za isti morati unajmiti bus kolege prijevoznika budući da je sa inozemnim turoperatorima vezan ugovorom.



Autobus je kao i u zadnje dvije godine bio parkiran na parkiralištu tik do zgrade u kojoj stanuje Vranješ, a u noći s petka na subotu Makarsku je ''pogodilo'' grmljavinsko nevrijeme tako da, nažalost, nije uspio ništa ni čuti ni vidjeti.



Šokantna scena dočekala ga je oko 8 sati ujutro kada je na svom autobusu zamijetio 12 rupa od udarca pajserom kao i razbijeno srednje vanjsko staklo koje košta najmanje 10 tisuća kuna i zbog čijeg nedostatka zapravo i do daljnjega ne može ni vršiti prijevoz Nijemaca, Skandinavaca i Engleza.



Staklo je Vranješ naručio iz Njemačke pa sada treba čekati dostavu koja će potrajati bar pet dana, dok je procjenu štete obavio u Dugopolju gdje se i našao za vrijeme našeg razgovora.

Iako kaže da ni s jednim kolegom iz Makarske i šire nije u konfliktu jer jedino on radi za inozemne turoperatore, sumnja je ''bačena'' na ljute navijače Split Tommyja.



Naime, autobus mu je razbijen baš nakon što su u petak malonogometaši Novog vremena Apfel na domaćem terenu u Makarskoj pobijedili ekipu Split Tommyja u trećoj utakmici finala za prvaka Hrvatske.



- Ne znam kome sam ja išta skrivio, ali kako sam doznao za vrijeme policijskog očevida, baš je u noći s petka na subotu za vrijeme kiše, grmljavine i nestanka struje, ekipa navijača Split Tommyja zbog poraza od Novog vremena divljala po gradskim kafićima zbog čega se najveća sumnja i pojavila da bi oni mogli napraviti ovakav vandalizam, kaže Vranješ dodavši da od subote svaki dan gubi 5 tisuća kuna zbog nemogućnosti prijevoza.



Iako je ljut i ogorčen, ali i razočaran u kolege koje ga nisu ni nazvale i upitale treba li mu pomoći oko prijevoza, Vranješ se nada da će razbijač ili više njih, bar platiti trošak razbijenog stakla. Međutim, nada da će se ipak otkriti identitet divljaka, itekako postoji, a riječ je o snimkama s dviju nadzornih kamera i treće za noćno snimanje, a koja je instalirana u autobusu.



- Jedna kamera nalazi se na rampi, a druga na zgradi HEP-a pa se nadam da su bile u funkciji nakon ponovnog ''dolaska'' struje tako da će snimke zasigurno poslužiti policiji u otkrivanju počinitelja. Koliko god sam ljut, toliko sam i žalostan zbog činjenice da mi ne daju normalno raditi kako bih prehranio obitelj i otplaćivao kredit i to tko - divljaci i institucije u kojima se natječaji i koncesije za prijevoz dogovaraju ''ispod stola'' kazao nam je Vranješ dodavši da ''trza'' na svaki telefonski poziv jer iščekuje kako će ga makarska policija obavijestiti o pronalasku razbijača njegovog autobusa.