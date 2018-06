Britanci otkrili naš omiljeni običaj i potpuno su opčinjeni: Ovo se upražnjava samo u Dalmaciji, a vodi do potpunog opuštanja. Slično je istočnjačkoj meditaciji...

Britanski The Sun poziva čitatelje da osjete malo fjake. U članku posvećenom autohtonom dalmatinskom raspoloženju, Britanci pišu da je fjaka umijeće u kojemu se "ne radi apsolutno ništa".



The Sun navodi da se fjaka upražnjava samo u Dalmaciji, budući da ponekad zna biti toliko vruće da tamošnje stanovništvo jednostavno ne može raditi ništa.



Fjaka je, pišu oni, kad ne radite, ne gledate televiziju, ne čitate, ne razgovarate - samo zatvorite oči i ne mislite ni o čemu.



Fjaku su usporedili s istočnjačkim metodama meditacije i kažu da fjaka vodi do potpunog opuštanja i oslobađanja od stresa.



"Priuštite si nekoliko minuta fjake svaki dan. Ako vam se gleda serija ili igraju igrice - preskočite to, baš kao Dalmatinci, i prepustite se mislima ni o čemu", stoji u članku.



Samo, dragi furešti, slijedi napomena... Možda vam "mišljenje ni o čemu" ne legne isprve i možda ne budete baš previše uspješni u tome. No, ustrajte. Ipak je to - umjetnost.