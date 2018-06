'Hrvatske ceste' obećavaju: Od petka vozite punom širinom kod Mercatora

Mogli bi vozači i putnici napokon malo predahnuti od gužvi na prilazima i izlazima gradu Splitu. Pogotovo je to postalo nesnosno otkad su krenule vrućine, pa je stajanje u kolonama na vrućem asfaltu ponekad za “iskidat živce” za sve one koji svakodnevno na tim relacijama moraju na posao, školu,… i natrag.



Prema najavama “Hrvatskih cesta”, investitora izgradnje nadvožnjaka solinske obilaznice kod trgovačkog centra “Salona Mall”, odnosno bivšeg “Mercatora”, radovi se obustavljaju u petak 15. lipnja, kao što je i planirano.



- U tijeku su radovi na završetku rekonstrukcije zapadnog kolnika solinske obilaznice koji će trajati do 15. lipnja, kada je planirano puštanje ove državne ceste u puni prometni profil. Tako će se tijekom turističke sezone od 15. lipnja izvoditi radovi na rampama nadvožnjaka u Matoševoj ulici, a cjelokupni završetak radova predviđen je do 30. studenoga ove godine - odgovaraju na naš upit iz ovog državnog poduzeća.



Izvođač radova, tvrtke "Cestar" iz Splita i "Hering" iz Širokog Brijega (BiH), uveden je u posao na rekonstrukciji Jadranske magistrale, denivelacije raskrižja magistrale s Matoševom ulicom još 30. studenoga prošle godine, a rok za završetak radova je dvanaest mjeseci.



Građani Solina nadaju se da će se planski dalje nastaviti aktivnosti na dogradnji cestovnih spojeva s obilaznice na Matoševu ulicu (Mravinačku cestu) iz smjera Splita, te skretanje iz smjera solinskog "Tommyja" udesno prema Splitu, o čemu je, na inicijativu solinskog gradonačelnika Dalibora Ninčevića, početkom godine, kojih mjesec dana nakon početka radova na nadvožnjaku, sklopljen i sporazum između Grada Solina i Hrvatskih cesta.