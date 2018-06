Kod Hvara otkrivena nova vrsta ribe: do sad je živjela samo na Balearima, ali čini se da joj se svidio Jadran...

Tijekom istraživanja podmorja otoka Hvara otkrivena je nova vrsta ribe. Riječ je o glavočiću pećinskom, latinskog naziva Speleogobius llorisi, ribici koja naraste samo do 2,2 cm duljine, a živi na kamenitom dnu u većim ili manjim šupljinama, na dubinama od 46 do 69 metara. Donedavno je viđana samo na Balearima, a sada je evo i kod nas.



Ribu su, kako javlja bol.info, otkrilidr. sc. Marcelo Kovačić i Igor Glavičić iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Otkrili su je tijekom istraživanja maerla, dna sastavljenog od vapnenih algi, na dubini od 52 metara na sjevernim obalama otoka. Nalaz će formalno biti priznat za Jadran tek objavom znanstvenog članka.



Otkud glavočić pećinski u Jadranu? Teško će biti da je tek slučajno zalutao - kako smo nedavno pisali, zbog globalnog zagrijavanja i porasta temperature mora, naš je akvatorij postao privlačan i nekim novim vrstama. Kako je za Slobodnu Dalmaciju ispričao prof. dr. Jakov Dulčić, voditelj Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov u IOR-u, zbog toplijeg mora u Jadran su se u većoj mjeri naselili novi stanovnici.



- Za višim temperaturama u Mediteran su, pa i u Jadran, posljednjih desetak godina u većem broju počele dolaziti i tropske vrste riba, prije svega srebrnoprugasta četverozupka, Lagocephalus sceleratus, vrlo otrovna i smrtonosna, ali riba koju osobito vole konzumirati Japanci, kao jelo pod imenom “fugu”, i koju treba pripremati uz veliki oprez. Zahvaljujući temperaturnim promjenama u sve dijelove Jadrana proširila se i riba papigača, Sparisoma cretense, do prije dva desetljeća nađena samo na jadranskom jugu, zatim izrazito invazivna tamna mramornica, Siganus luridus koja je, čini se, uspostavila svoju populaciju u Jadranu, kao i još nekoliko vrsta riba i rakova - ispričao nam je prof. dr. sc. Jakov Dulčić.