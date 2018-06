Presuda Mamiću i suđenja igračima nekima ipak ne kvare ugođaj početka SP-a: u ovom gradiću samo u jednom kafiću bojkotiraju reprezentaciju; 'Obraz mi je važniji od zarade...'

Trgovci trljaju ruke, prodaja LED televizora porasla je za 15 posto. 'Uglavnom je najveća potražnja za ekranima od 125, 160 i 180 centimetara, a plazme i obični televizori otišli su u povijest. Donedavno se onaj s ekranom od 165 centimetara prodavao po cijeni od 10 tisuća kuna, a sada košta 6400 kuna što je posebno razveselilo ugostitelje', kaže nam Mate Čaljkušić iz 'Kingtradea', dodavši da se za nogometno ludilo pripremaju i iznajmljivači koji uglavnom za svoje goste u apartmanima kupuju televizore sa ekranom od 84 centimetra

Navijački rekviziti, trube, zalihe čipseva i kikirikija kao i ''bačvi'' piva, u makarskim kafićima i ostalim ugostiteljskim objektima spremno čekaju četvrtak, 14. lipnja, kada počinje Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. u Rusiji, a još spremnije subotu, 16. lipnja, kada reprezentacija Hrvatske u 21 sat igra protiv Nigerije.



Premda će nogometno ludilo započeti s pomalo gorkim okusom zbog presude Zdravku Mamiću koji ''odmara'' u Međugorju i skrušeno moli Gospu da mu pomogne, a posebno kada na travnjak stadiona u Kalinjingradu istrče Luka Modrić i Dejan Lovren, ova se situacija neće odraziti na gledanje utakmica na otvorenome niti će vlasnici lokalnih kafića bojkotirati nogometni ''festival''. Ali ne baš svi, a među njima je vlasnik "KaLe", hajdukovac Antonio Brkulj čija priča slijedi u nastavku.



Naime, makarski ugostitelji su nabavili ''punu ratnu opremu'' te su se ''naoružali'' za početak novim LED televizorima čiji ekrani imaju dimenzije skoro dva metra. Tako će se Svjetsko nogometno prvenstvo kao i prije četiri godine, moći gledati na terasama gotovo svih kafića i to onih na Zelenki, gradskoj plaži, naravno, u''epicentru', na rivi i na Dugišu.



Borba za zlato 32 reprezentacije, a nepotrebno je naglašavati posebno Hrvatske, gledat će se po staroj dobroj tradiciji u "Nautice" čiji su nam djelatnici kazali da su kao i uvijek ''rođeni'' spremni pa će se tako dva velika ekrana nalaziti u unutrašnjosti kafića, a dva još veća na terasi. Da ugođaj bude potpun, tu su navijački rekviziti, posebna odora konobara i šankera, pive i bogati slatko-slani izbor grickalica.



Ista će atmosfera biti i u baru "Ivana" na plaži pa nam je vlasnik Ivica Vuletić kazao da je samo za predstojeće nogometno ludilo naručio novi LED televizor.



- Dolazi nam ekran od 195 centimetara pa će domaći i turisti s užitkom pratiti utakmice kao u kinu, na televizoru od skoro dva metra, a koji košta 14 tisuća kuna. Ali nije mi žao što smo ga toliko platili jer nije svaki dan Svjetsko nogometno prvenstvo - kaže Vuletić dodavši da će drugi ekran od 165 centimetara biti postavljen u separeu, a sav ostali ''popratni'' navijački materijal je spreman.



- Suludo bi zbog HNS ili mog osobnog mišljenja, koje dijele svi Hrvati, sada bilo bojkotirati gledanje utakmica u kafiću. Tu sam prvenstveno radi gostiju i kako bih zaradio jer ne želim izgubiti posao samo zbog svog nekog hira budući da Gradu plaćam oko 130 tisuća kuna poreza na korištenje javne površine - kazao je Vuletić dodavši da će i u susjednom kafiću "Ćabo" vladati nogometna groznica.



Novi je LED televizor s ekranom od 160 centimetara samo za praćenje utakmica naručio i gazda kafića "Monaco" Marjo Bagarić koji kaže da će se Prvenstvo pratiti na terasi gdje će zasigurno biti luda atmosfera.

Završne pripreme su i u kafiću "Merkur" na Dugišu, a u čijoj će velikoj bašti posjetitelji utakmice gledati na ekranu televizora od 150 centimetara koji će se iz unutrašnjeg dijela instalirati u vanjski.



Za razliku od prije četiri godine kada se utakmica Hrvatske i Brazila gledala i na Kačićevom trgu, Grad je odlučio da ovaj put neće organizirati javno gledanje utakmica hrvatske reprezentacije. I to iz više razloga, a prvenstveno zbog održavanja međunarodnog rukometnog turnira. Prema riječima dogradonačelnika Dražena Nemčića, 21. lipnja, kada se bude igrala utakmica Hrvatske i Argentine, najduži je dan u godini zbog čega vidljivost neće biti najbolja. Potom, 26. lipnja, na dan otvaranja rukometnog turnira, naša reprezentacija igra protiv Islanda što će u isto vrijeme biti nemoguće organizirati na Kačićevom trgu.

- Utakmica protiv Argentine počinje u 20 sati kada je zapravo još dan pa se na velikom ekranu ništa neće moći vidjeti dok ne padne mrak. Osim toga, Grad bi trebao kupiti LED televizor od četiri metra što bi koštalo oko 30 tisuća kuna i to nam je uistinu nepotreban trošak. Prvenstvo će se pratiti u svim kafićima čijim vlasnicima ne želimo ometati posao niti ''krasti'' goste jer svi oni Gradu plaćaju porez za korištenje javnih površina - kazao je Nemčić.



S obzirom da su ugostitelji na veliko počeli kupovati nove televizore, provjerili smo i je li u trgovinama zavladala gužva zbog nogometaša. I bogme jest, u "Kingtradeu" kažu kako im je prodaja LED televizora porasla za 10 do 15 posto u odnosu na lani. Naime, ugostitelji i vlasnici apartmana odlučili su malo ''obnoviti'' inventar, pa su im savršeno ''došle'' akcije na philips i samsung uređaje. Kako kaže voditelj prodaje Odjela bijele i sive tehnike "Kingtradea Mate Čaljkušić", prema potražnji televizora očito je da se vlasnici ugostiteljskih objekata ''punom parom'' spremaju za Svjetsko nogometno prvenstvo.



- Uglavnom je najveća potražnja za LED televizorima ekrana od 125, 160 i 180 centimetara, a plazme i obični televizori otišli su u povijest. Donedavno se onaj s ekranom od 165 centimetara prodavao po cijeni od 10 tisuća kuna, a sada košta 6400 kuna što je posebno razveselilo ugostitelje - kaže nam Čaljkušić dodavši da se za nogometno ludilo pripremaju i iznajmljivači koji uglavnom za svoje goste u apartmanima kupuju televizore sa ekranom od 84 centimetra.



- Ako naši prođu u osminu finala, sigurno će prodaja televizora porasti još više - nadodaje Čaljkušić.