Beograđanke na Braču gradile bez dozvole, prijeti im do pet godina zatvora!

Protiv majke i kćerke iz Beograda Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnica zbog bespravne gradnje na pomorskom dobru na Braču.



Umirovljenica Marija Đ. (77) i njezina kći arhitektica Aleksandra J. (54) terete se da su počinile kazneno djelo protiv okoliša protupravnom gradnjom, za što je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.



Kako stoji u optužnici, one su u svibnju i lipnju 2017. godine te od listopada prošle do siječnja ove godine u Splitskoj na Braču kao investitorice na dvije katastarske čestice u zaštićenom obalnom području mora izvodile građevinske radove a da prethodno nisu ishodile pravomoćnu građevinsku dozvolu. Tako su napravile građevinu površine tlocrtnih dimenzija 9,40 puta 5,20 metara, navodi optužnica.



Na sjevernom dijelu građevina je visine prizemlja, površine 4,20 puta 3 metra s dvostrešnom krovnom konstrukcijom natkrivenom crijepom. Na južnom dijelu zgrade su dimenzije 4,20 puta 3 metara u prizemlju uz stambeno potkrovlje s dvostrešnom krovnom konstrukcijom natkrivenom crijepom i krovnom kućicom.



Starija optuženica je umirovljenica s primanjima od 4000 eura mjesečno, vlasnica jedne četvrtine kuće u Splitskoj, površine 60 metara četvornih, stana u Beogradu od 100 metara četvornih, u kojemu i živi te automobila alfa romeo iz 2000. godine. Kćerka je dipl. ing arhitekture, zaposlena u trgovačkom društvu, s primanjima od oko 1000 eura mjesečno i suvlasnica stana od 80 metara četvornih u Beogradu, u kojemu i živi. Obje su otprije neosuđivane.