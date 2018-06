Pogledajte zahrđalo čudovište iz mora u dalmatinskom biseru koje su gradski oci platili čak 285.000 kuna!; 'Ne radi godinama, preskupo ga je popraviti, a sada je postalo i opasno...'

Moroskok koji je na ulazu u gradsku luku postavljen 2004. godine dulje je bio izvan funkcije nego što je njegov mlaz impresionirao posjetitelje. Ruku na srce, Makarani danas gotovo da i ne znaju kako izgleda ta atrakcija u svom punom sjaju, jer se nekoliko puta gasila, palila, kvarila i popravljala, te sada strši tek kao ruzinava uspomena na vladavinu Ante Novaka, koji je želio da efektna morska fontana krasi gradske vizure.



Prema mišljenju mnogih, "ugašeni" moroskok nije samo šaka u oko, nego je zahrđalo čudovište ujedno i potencijalna opasnost. Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika, nije bio iznenađen našim pozivom jer su, kaže, Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a, i nekolicina njih iz gradske uprave već razmatrali što s morskom fontanom, isplati li je se popravljati.



Kontaktirao je "Elektrodalmaciju" i javio nam se s dijagnozom "bolesti": crkla je pumpa.



– Angažirat ćemo ronioca da se izvadi pumpa i pošalje na servis. Koliko popravak košta, to još ne znamo, a osim pumpe, postoje i neki drugi problemi. Primjerice, ne radi ni reflektor koji se pokvario zbog utjecaja soli, a moroskok je k tome trenutačno nakrivljen prema luci i mlaz ide ukoso, tako da sužava sam ulaz u luku. U svakom slučaju, krenut ćemo od pumpe i vidjeti što i kako dalje. Za ovu sezonu sumnjam da ćemo ga uspjeti staviti u funkciju – kazao nam je Nemčić.



Trošak uklanjanja bio bi, kaže, povelik jer bi im trebala 18-tonska dizalica za ukloniti bazu konstrukcije, no čini se da i Hloverka Novak-Srzić navija za povratak morske fontane. I davne 2006. godine za naš je list izjavila kako joj nije jasno politiziranje oko vrijednosti moroskoka, oko kojega su se u to vrijeme prepucavali ondašnji gradonačelnik Siniša Srzić i zamjenik mu Dragan Srzić. Isticala je kako je lijepo vidjeti tu atrakciju, a sada je, kao osoba na čelnom mjestu turističkog ureda, u poziciji da i sama ima politički utjecaj.



Inače, izrada moroskoka je, prema dostupnim podacima, gradski proračun stajala 285.000 kuna.