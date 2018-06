'Da nije bilo lajanja pasa, zapalili bi mi auto!': Kaštelaninu koji je nedavno ispred splitskog suda štrajkao glađu probušene gume na automobilu

Pod okriljem noći u Kaštel Lukšiću na adresi Frane Ćipina 19 nepoznati počinitelj probušio je sve četiri gume na vozilu opel vivaro. Vozilo je smješteno ispred tvrtke "Black taxi" kojoj je vlasnik 37-godišnji Silvio Knežević.



- Vozilo kojim obavljam taksi-usluge je trebalo biti zapaljeno, to odgovorno tvrdim jer je nepoznati osim što je probušio gume htio i zapaliti automobil, ali ga je lajanje moja četiri psa otjeralo od tog nauma. Uspio je samo probušiti nove gume, a u bijegu mu je iz kante na zemlju odletjela velika količina nafte. Je li riječ o taksi-konkurenciji kojoj smetam ili su u pitanju neki drugi motivi, to ne znam. No nadam se da će kaštelanska policija otkriti i motive i počinitelja - rekao nam je Knežević koji je nedavno ispred zgrade Županijskog suda u Splitu štrajkao glađu zbog po njemu nepoštenim presuda raznih sudova, nakon što ga je policija prijavljivala za razna prekršajna i kaznena djela.



- Htio sam otići sa ženom i dvoje djece živjeti u Njemačku jer mi ovdje nisu doslovce dali mira ni policajci ni pravosuđe, ali sada se stanje popravilo, imam svoju firmu, radim dobro, uredno državi plaćam sve poreze i to sada očigledno opet nekome smeta. Smetam im kad me uhićuju, smeta im kad radim - rekao je Knežević.