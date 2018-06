Lovrinović: Neprihvatljiv je utjecaj politike na zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji; Divić: Ugroženi su liječnici, sestre, i pacijenti

Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku (PH) Ivan Lovrinović u petak je upozorio na neprihvatljiv utjecaj politike na zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, "zbog čega smo dostigli gornju granicu nepoštivanja struke i miješanja politike u sve i svašta".



"Političke strukture su naučile raditi na način da stvore dojam da su nezaobilazne, da ih se vuče za rukav kada treba nešto riješiti ili nekoga zaposliti, zbog čega u zdravstvu imamo iznimno lošu situaciju", kazao je Lovrinović na konferenciji za novinare u Saboru.



Ustvrdio je da ključnu ulogu u zdravstvu imaju interesne skupine, zbog čega do sada nije uspjela nijedna reforma. Zdravstveni sustav se ne razvija u smjeru da se nekome ne pogoduje, kazao je i istaknuo da Hrvatska izdvaja 7,5 posto BDP-a za zdravstvo, što je u prosjeku Europske unije, "ali ni to očito ne može napuniti džepove interesnih lobija".



Povjerenica PH-a za Splitsko-dalmatinsku županiju dr. Marija Divić, djelatnica Doma zdravlja, istaknula je da "političkim igrama dolazi do alarmantnog stanja u Domu zdravlja koje ugrožava ne samo liječnike i medicinske sestre, nego i pacijente".



Upozorila je da je isti ravnatelj Doma zdravlja u osam godina mandata snizio razinu zdravstvene zaštite u županiji, navevši kao ilustraciju da je od 13 ostalo samo šest radiologa od koji su dva na otocima, a četiri na kopnu, pri čemu su ili u mirovini ili pred mirovinom. "Nemamo solidarnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve pacijente", ustvrdila je Divić.



Župana Blaženka Bobana optužila je da uvjetuje da članovi Upravnog vijeća budu "njegovi ljudi", kako bi ponovno za ravnatelja Doma zdravlja izabrali Dragomira Petrica, iako "rezultati njegova rada pokazuju da je devastirao zdravstvo". Kada socijalno zdravstvo ne funkcionira u Domu zdravlja, onda posao dobivaju privatne poliklinike, pa godišnje imamo 20 do 30 tisuća zdravstvenih usluga koje Dom ne odradi jer nema zdravstvenih djelatnika, istaknula je Divić.



Te usluge, kaže, prelaze u privatni sektor koje na kraju plaća pacijent, i to i četiri puta više nego u Domu zdravlja. "Na kraju su oštećeni pacijenti i zato ističemo da politika ne smije suflirati i ne smije se miješati u Upravno vijeće bilo koje ustanove, a ovdje imamo očiti dokaz koruptivno-kriminalnih pogodovanja interesima", zaključila je Divić.



Dr. Josipa Rodić dodala je da su hrvatski pokazatelji kvalitete zdravstvene zaštite na samom dnu Europske unije, zato što političke strukture i interesni lobiji imaju neograničen i ključni utjecaj na zdravstvenu zaštitu, čega u EU nema.