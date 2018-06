Nezadovoljni otočani poslali prosvjedno pismo: Zašto moramo u Split? To je neprihvatljivo i nehumano

Gradonačelnik Hvara Rikardo Novak, njegov kolega iz Staroga Grada Antonio Škarpa te načelnici općina Jelsa i Sućuraj Nikša Peronja i Ivan Slavić prije nekoliko su dana Marini Boko, predsjednici splitskog Općinskog suda, poslali prosvjedno pismo u kojem izražavaju nezadovoljstvo njezinom odlukom da se 50 predmeta iz jedne sudske referade Stalne službe Općinskog suda u Starom Gradu dodijeli u rad sucima splitskog Općinskog suda.



Riječ je o referadi za koju je zadužena sutkinja Jadranka Jeličić, i to je jedna od tri referade tog suda, a u pismu se navodi, među ostalim, da Stalna služba u Starom Gradu nije preopterećena velikim brojem parničnih predmeta s obzirom na to da se godišnje prima oko 600 novih predmeta. Navodi se da danas ta služba ima u radu oko 1100 predmeta, od kojih dvoje sudaca ima po 300, a jedna sutkinja 500 predmeta.



"Vođenje parničnog postupka u sjedištu suda u Splitu neopravdano višekratno povećava troškove samog postupka, koji padaju na teret stranaka. Većina stranaka je s otoka Hvara, a najveći dio predmeta je upravo pravne prirode i odnosi se na nekretnine na otoku Hvaru. Pristup sjedištu suda u Splitu uvjetovan je trajektnim i brzobrodskim linijama, koje u zimskom periodu nisu pouzdane, a zbog plovidbenog reda brodara potrebno je izgubiti cijeli radni dan, pod uvjetom da brodari doista i voze. Ovo se odnosi na mogućnost pristupa svjedoka sudu, a koji su u pravilu visoke životne dobi. Neprihvatljivo je i nehumano tražiti od takvih osoba dolazak u sjedište suda pored 'njihova' suda s tri suca koji su zaduženi za rad u tim predmetima i koji u jednom danu mogu obaviti više takvih dokaza uz daleko manje troškove za sve stranke", napisali su gradonačelnici i načelnici s otoka Hvara, smatrajući da ova odluka grubo zadire u pravo građana na pristup sudu.



Dodaju i da je, osim troškova, jedna od negativnih posljedica ovakve odluke i neminovno odugovlačenje postupaka zbog mogućih odgoda ročišta uslijed vremenskih neprilika, osobito u zimskom razdoblju.



"Kako ne nalazimo objektivnih razloga za vašu odluku, stječe se dojam da se radi ili o ignoriranju podataka koji proizlaze iz e-spisa ili pak o 'popunjavanju' spisima uslijed nedostatka u samom sjedištu suda isključivo in favorem sucima u Splitu ili, pak, o nastavku 'puzajućeg procesa' postupnog ukidanja suda na otoku Hvaru, koji je započeo prije desetak godina gubitkom nadležnosti u kaznenim, statusnim te dijelom i ovršnim postupcima", napisali su hvarski čelnici.



Dopis je, osim njih, prvo potpisalo i desetak hvarskih odvjetnika, no potom su trojica povukla potpise.



Predsjednica Općinskog suda uzvratila je pismom kako Hvaranima, tako i Vrhovnom sudu koji je tražio očitovanje, a u njemu je istaknula da je odluka o preraspodjeli 35 predmeta iz referade 82 donesena po preporuci Županijskog suda, i to nakon njihova nadzora i kontrole rada, te da bi se, kad bi se predmeti prebacili na dvoje preostalih hvarskih sudaca, time i njih preopteretilo.



"Kako referade sudaca na građanskom odjelu (u splitskom sudu, op. a.) nisu toliko preopterećene predmetima u radu, jedini je logičan zaključak bio dio predmeta iz preopterećene referade rasporediti u sjedište suda jer će se tako ubrzati suđenje i olakšati rad svih sudaca na referadama u Starom Gradu. Sudac se ne može rasporediti na rad izvan sjedišta suda bez njegove suglasnosti ako se radi o udaljenosti većoj od 30 kilometara, jer bi to pogoršalo njegove obiteljske prilike. Ovako je privremeno riješen problem preopterećenosti, s tim da će suci Općinskog suda u Splitu, koji su predmete dobili u rad, voditi računa o prebivalištu stranaka, njihovih opunomoćenika te će eventualno pripremno ročište održati u sjedištu suda, a sljedeća ročišta u Stalnoj službi u Starom Gradu. Nema riječi o 'skrivenoj namjeri' za ukidanje Stalne službe u Starom Gradu", uzvratila je Boko u svojem dopisu.