'Odiseja javnim prijevozom': trogirski gradonačelnik do Dračevca putovao skoro šest sati, objavio i snimku; 'Ovako je mojim sugrađanima'

Kako bi predstavnicima vlasti pokazao što bi prebacivanje trogirskog suda na splitski Općinski sud u Dračevcu značilo za njegove građane, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić na sud u Split u četvrtak otišao javnim gradskim prijevozom, pa mu je put do tamo i natrag trajao pet sati i 40 minuta.



Iz svoje kuće krenuo je u 6:40, sjeo u redovnu liniju 37 koja je s kolodvora u Trogiru kretala u 7 sati. Ljubazni vozač mu je, nastavlja gradonačelnik Bilić, s Prometovim uredom telefonski provjerio koliko treba čekati autobus 5a koji vodi prema Dračevcu, ali umjesto najavljenih 20-ak minuta, na solinskoj Širini čekao je punih dva sata dok je u zgradi suda posao obavio za samo 20-ak minuta. Kada je izašao iz autobusa na trogirskom kolodvoru, sat je pokazivao 12:20 sati. Autobusne karte ukupno su ga koštale 45 kuna.



"Za izvaditi najobičniji dokument kao što je potvrda o nekažnjavanju trebalo mi je više od pola radnog dana. Ne možemo očekivati da sve generacije znaju i mogu koristiti sustav e-građanin niti se preko njega može napraviti sve zbog čega idemo na sud", upozorio je Bilić, koji je snimljeni video o svojoj "Odiseji javnim prijevozom" postavio na internetsku stranicu Grada.







Ne želim, istaknuo je, niti pomišljati na to da bi se ukidanjem suda ukinuo i zemljišnik zbog kojeg bi građani opet trebali ići na splitski sud. Samo od Trogira do Dračevca i natrag išao sam točno pet sati i 40 minuta."



Našim starijim sugrađanima, upozorio je, vjerojatno treba i više, a stanovnici Drvenika samo na trajektu moraju provesti dva sata. Susjedima iz Okruga, Segeta i Marine treba još dodatnih pola sata, a ako je u tijeku sezona, tko zna koliko još vremena. "Pa tko danas ima taj luksuz?", upitao je trogirski gradonačelnik Bilić.



Najava da se izmjenama Zakona o područjima i sjedištima sudova ukida stalna sudska služba u Trogiru, u gradu koji ima neprekinutu sudsku tradiciju od srednjeg vijeka, izazvala je, navodi se, glasno negodovanje među Trogirkama i Trogiranima.

Gradonačelnik je istaknuo da Trogir mora sačuvati sve funkcije grada i ostati administrativno središte tog područja.



"Moguće je da nekome iz Zagreba udaljenost od Trogira do Dračevca na karti izgleda samo par centimetara, ali u stvarnom životu to iznosi gotovo pola dana", rekao je trogirski gradonačelnik Ante Bilić koji je poručio: "Gospodo iz Sabora, ne vraćajte nas u srednji vijek".