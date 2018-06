Kidaju se živci u dalmatinskom turističkom biseru, sve zakuhalo zbog koncesija: 'Ako mi na plažu postave jet-skijeve, među kupače dovodim 200 svinja!'

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Makarske za 2018. godinu, a koje je pod ingerencijom Grada, znači bez pomorskog dobra za koje koncesije imaju “Komunalac” i hoteli, određeno je da će se na sedam lokacija od Sv. Petra do Cvitačke iznajmljivati 105 ležaljki sa suncobranima što je za 30 manje nego lani.



Mikrolokacije na navedenom potezu daju se na jednogodišnju koncesiju i za jednu brodicu na motorni pogon, tri “banane”, skije ili padobrana od kojih dva komada na plaži Blace i jedan na Sv. Petru pored vile “Irena”.



Nadalje, Grad ove godine daje jednu lokaciju manje za pedaline pa će ih sada biti dvije, dok na tri lokacije ostaje iznajmljivanje osam skutera ili jet skijeva od čega dva na plaži ispred ugostiteljskog objekta “Neverin” te dva na Sv. Petru i još četiri na plaži Blace.



Za razliku od lanjskog Plana, dva skutera manje će se nalaziti na Sv. Petru, ali novina je da će se ‘’preseliti’’ ispred “Neverina” gdje je usput, planirano davanje koncesijskog odobrenja i za 15 ležaljki.



Znači, plaža ispod “Neverina” ovoga ljeta će biti puna svih mogućih morskih sadržaja, ali ne i kupača jer kada se sve zbroji, na njoj će se nalaziti 15 spomenutih ležaljki i još toliko suncobrana, dva jet skija i dvije pedaline.



‘Idem u obračun’



Suglasnost na Plan dao je Upravni odjel za turizam i pomorstvo Županije, a gradonačelnik Jure Brkan raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Potom će koncesijsko odobrenje za gospodarsko korištenje temeljem zahtjeva dati Vijeće za davanje odobrenja.



Premda je tek objavljen javni poziv za odobrenja od Sv. Petra do Cvitačke i plaže Blace, u ‘’osinjaku’’ se već zakuhalo.

Naime, vlasnik ugostiteljskog objekta “Neverin” Matko Beus najavio je ‘’obračun’’ s osobom koja na plaži ispod njegova kafića bude iznajmljivala dva jet-skija, jer kako kaže, riječ je o maloj uvali na kojoj se uglavnom kupaju obitelji s djecom koja će jet-skijevima biti ugrožena.



Prema Beusovim riječima, plaža je prije 16 godina, kada je i otvorio “Neverin”, imala mjesta za 20-ak kupača, a nakon što su valovi tijekom zimskih mjeseci potpuno povukli žalo u more, pa je plaža nestala, sam ju je nasipao i uređivao pa plaža danas ima oko 300 kvadrata. Kako kaže, na plaži nema mjesta niti za ručnike, a kamoli za još dva jet-skija, a upravo zbog djece je započeo radove i na dječjem igralištu.



- Plaža nije moja nego gradska, ali je samo ja i moja obitelj godinama održavamo i skupljamo smeće koje za sobom ostave kupači. Ako na plažu doista dođu jet skijevi, vlasnik ih može iznajmljivati jedino iza bova na pontonu, a nikako na pijesku gdje se djeca igraju jer će se dogoditi zlo - kaže Beus.



Dodaje kako je za ime osobe koja će iznajmljivati jet-skijeve doznao još u siječnju zbog čega sumnja da je natječaj namješten te da se pogoduje pojedincima.



- Ako se već na pomorskom dobru može raditi preko ‘’strike i babe’’, e onda ću i ja po svome. Već sam iz Slavonije naručio 200 crnih ‘’gudana’’ koje ću držati pored “Neverina”, a kako oni moraju šetati, pustit ću ih nek’ se razgibavaju šetnicom sve do hotela “Romana” i to nije šala, već moja najozbiljnija namjera - kaže Beus.



Podsjeća da mu je Grad uvijek pravio ‘’dišpete’’. Tako su mu svojevremeno bili uklonili kiosk za prodaju voća i povrća koji se nalazio pored Napoleonova spomenika te “doveli drugog trgovca” nakon čega je otišao na razgovor s tadašnjim gradonačelnikom Zlatkom Gareljićem. Usput je kupio i plastični pištolj. Za svog, veli nam, tada trogodišnjeg sina.

- Stavio ja pištolj za pas i slučajno mi se pomaknula majica, a Gareljić se uplašio pa me odvela policija. Ali danas smo mi prijatelji i pijemo kavu - objašnjava.



Beus sebe karakterizira kao strpljivu osobu, nesklonu incidentima, ali naglašava da će pravdu uvijek istjerati na čistac.



- Tako sam sucu za prekršaje zbog nezakonito ispisane kazne rekao da je ‘’lažljivo govno’’ i onda sam dva mjeseca proboravio na Bilicama. Ma mogu vam reći da mi je tamo bilo super, bar sam se pošteno odmorio i besplatno imao pun pansion - kaže Beus.



Sada pak “jedva čeka vidjeti vlasnika jet-skijeva” koji na plaži ispod “Neverina” planira razviti svoju djelatnost.



- Neću se ja s njim svađati, samo ću šetati svoje gudine čim on počne vozati jet-skijeve - najavljuje.



A ima i još jednu najavu, tvrdi da će plažu, koju je sam nadohranjivao, srušiti bagerom.



A što o Planu upravljanja pomorskim dobrom, jet-skijevima na plaži “Neverina” i najavi o Beusovoj životinjskoj atrakciji kaže Grad, doznali smo od dogradonačelnika Dražena Nemčića.



Već je, kaže nam, Beusu pojasnio da koncesijsko odobrenje ne može biti namješteno jer zahtjeve kandidata koji ispunjavaju sve uvjete prvo mora razmotriti Vijeće za dodjelu odobrenja. Podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta ili ona registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.



Grad bez komentara



Nakon što se utvrdi da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, objašnjava Nemčić, pristupa se odlučivanju, pri čemu podnositelj prethodno mora priložiti dokaze da je uredno podmirio obaveze prema Gradu i “Komunalcu”.

Kako pojašnjava Nemčić, ove godine je postupak javan i transparentan pa će se kandidat izabrati licitacijom.



- Ako se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja sa zahtjevima koji udovoljavaju propisanim uvjetima, tada slijedi javno nadmetanje po principu najveće ponuđene cijene naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Kroz licitaciju će svaki podnositelj zahtjeva moći ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja, a nakon dvije minute nadmetanje završava tako da se ne može ni pomisliti da je lokacija ispod “Neverina” kao i sve ostale namještena - objašnjava Nemčić.

Beusovu najavu o dovođenju svinja na šetnicu nije pak želio komentirati.

Za dohranu plaža i uređenje šetnice 250 tisuća kuna

Planom je plaža Nugal na poluotoku Osejava definirana kao plaža namijenjena nudistima, a u moru će se službeno moći osvježiti i psi jer je plaža za kućne ljubimce određena od punte Kuka do plaže ispod bivšeg restorana Kuk, dok je na plaži Blace definirano biciklističko odmorište s pripadajućom komunalnom opremom u sklopu projekta ''Razvoj biciklističkih odmorišta i infrastrukture na biciklističkim stazama u Makarskoj“. Tako će Grad za dohranjivanje plaže Blace i one ispod ugostiteljskog objekta "Neverin" izdvojiti po 50 tisuća kuna, a isto toliko i za nastavak uređenja gore spomenute plaže za kućne ljubimce dodatnim sadržajima, dok će se za uređenje šetnice od hotela "Romana" do Krvavice potrošiti 100 tisuća kuna.