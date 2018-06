Pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, ali i dalje nestabilno, uz uglavnom poslijepodnevne pljuskove i grmljavine, ponegdje i olujna nevremena - jedan je od sažetijih opisa vremena - i prošlih i budućih dana, piše HRT.



Prolazna kiša uz grmljavinu vjerojatna je poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije. Na obali uglavnom sunčano, ujutro uz mjestimice slabu do umjerenu buru, a danju jugozapadnjak i zapadnjak.



Najviša temperatura između 27 i 31 °C.



Na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za lokalno jači razvoj oblaka i pokoji pljusak ili neverin.



More mirno i malo valovito, uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na otvorenome i sjeverozapadni vjetar, a ujutro uz obalu mjestimice uz buru.



Na Jadranu prema kraju petka te u subotu česta kiša praćena grmljavinom, a mjestimice će biti i nevera, uz obilniju oborinu. Temperatura zraka snizit će se malo u subotu.



Od nedjelje ponovno uglavnom suho, sunčanije i toplije.



Zapuhat će u petak jugo, koje će u subotu okrenuti na sjeverozapadnjak potom i zapadnjak.



UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, bit će visok, u mnogim krajevima i vrlo visok, pa ne zaboravite se kvalitetno zaštititi, pogotovo ako ste dulje izvan "debele" hladovine, upozoravaju stručnjaci.