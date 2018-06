Maleni čuvari baštine u Solinu oduševili svojom priredbom

Mali čuvari baštine iz Osnovne škole kraljice Jelene u Solinu oduševili su svojom priredbom sve posjetitelje u Domu kulture Zvonimir.



Programom 5. smotre dječjeg stvaralaštva “Lipi zavičaju moj” pokazali su koliko vrijedno i s koliko ljubavi, zajedno sa svojim učiteljima i roditeljima, njeguju našu baštinu.



- Riječ je o školskom projektu kojega provodimo s ciljem očuvanja svih oblika zavičajne baštine među djecom u razrednoj nastavi. Svrha projekta je kod djece graditi osobni identitet, razvijati zavičajnu pripadnost i hrvatski domovinski identitet što je integrirano i u Nastavnom planu i programu, a prepoznato u Programu građanskog odgoja i obrazovanja. U želji da produbimo i proširimo obavezne sadržaje, tijekom školske godine održavamo radionice u okviru izvannastavnih aktivnosti u kojima djeca istražuju zavičajni govor, običaje, zaboravljene igre i prošlost na osnovu usmene predaje predaka ili literature, pjevaju tradicijske napjeve, plešu, pišu na zavičajnom govoru, likovno se izražavaju i pripremaju izložbe…Tako smo stvorili krug Malih čuvara baštine koji na kraju svake školske godine na ovoj manifestaciji prikažu što su radili u obliku smotre dječjeg stvaralaštva, kao i likovne izložbe – pojasnila nam je Dubravka Mišadin, učiteljica razredne nastave koja je ovaj projekt, odnosno ovogodišnji mali jubilej, realizirala zajedno sa svojim kolegicama. To su Orlanda Magdić, Ana Zednik, Dolores Jaman, Marijana Nađvinski i Milica Duvnjak.



Djeca su, veli, veoma zainteresirana, osobito ih motivira ovaj dio poput smotre gdje se mogu prezentirati javnosti ono što su naučila. Među njima je i trećašica Emanuela Rapić.



- Uključena sam u školsku etno grupu, tamo plešemo i učimo zavičajnu abecedu, kao i stare igre kao što su “neka tuče, neka tuče” ili graničara. Najzanimljivije mi je kada učimo naš zavičajni govor – kazala je ponosno Emanuela, a na pitanje koje je riječi naučila, prvo što joj je palo na pamet bilo je:



- Džigarica, to vam je plućica, a fjok je mašna, znam ih još puno, ali trenutno se ne mogu svih sjetiti – kazala je Emanuela, pa požurila na pozornicu jer ona je večeras i jedna od voditeljica programa.



Njezin vršnjak Marin Govorko također se pripremao za nastup.



- Sudjelujem u etno grupi i volin pivat s prijateljima. Učimo o zavičaju i o narodnim pjesmama, zapjevat ćemo “Kad si bila mala Mare…” - otkrio nam je Marin uoči početka.



- U svemu nas ovome veseli i podrška roditelja, baka i djedova, jer istraživački zadaci koje djeca dobivaju uglavnom se prenose usmenom predajom - poručuje učiteljica Dubravka.



U zajedništvu s roditeljima ostvarena je tako i likovna izložba koja je pratila smotru.



- Ovaj put bazirali smo se na izradu mozaika s temom sličice iz stare Salone. Izrađivala su ih djeca uz pomoć roditelja. Cilj nam je da djeca i roditelji zajedno rade na projektu – govori učiteljica Marijana Nađvinski koja je bila zadužena za likovni dio događanja.



Tako smo saznali kako je trećašica Leona Podrug prikupljala kamenčiće za izradu mozaika u jednom parkiću, a veselila se što će zajedno s tatom izraditi mozaik.



Ravnateljica škole Vesna Ružić čestitala je učiteljicama, djeci i roditeljima na trudu, kao i gostima.



- Srce mi je puno kad vas vidim. Jedva čekam vidjeti što ste pripremili – poručila je ravnateljica te se posebno zahvalila i učiteljici Dubravki koja je započela ovaj projekt.



Škola je imala i goste, Dječji vrtić “Pinokio” iz Muća te dječju skupinu KUD-a “Salona”. Recitiralo se na čakavici, pjevalo, oživila su djeca i Naše malo misto, Luigija i Bepinu, pjevali su Cesaricu, otplesali Nadalinu, a sve je na kraju na noge podigao i osmaš Antonio Bošnjak i “Kome bi šumilo more moje sinje” s kojim su u zapjevale i učiteljice.

Zahvalnica Daliborki Žarko

Ravnateljica je posebno pohvalila i gospođu Daliborku Žarko koja je dobila i zahvalnicu za potporu ovoj smotri dječjeg stvaralaštva. Gospođa Daliborka je pomogla u izradi nošnji za nastup učenika prvog razreda. Među njima je bila i njezina prvašica Ena koja je zato bila ponosna na svoju mamu. Ona je u društvu tate Jakova radosno držala i zahvalnicu koju je škola dala mami.